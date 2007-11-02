آنان که بر شرح مثنوی برای تفهیم آن اصرار دارند اشتباه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای تفکر، در این همایش که به مناسبت سال جهانی مولانا و با هدف گرامیداشت و بازشناسی مولانا جلال الدین محمد بلخی از سوی کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی فرهنگسرای تفکر برگزار شد، 8 تن از مولوی شناسان به مثنوی خوانی و بررسی آثار و احوال مولانا پرداختند.

مصطفی بادکوبه ای، علی رضا اخلاقی، تقی محمدی فکورزاده، سید حبیب نبوی، مهین دخت فاتح، عبدالوهاب فیروزی، جواد مقامی و ناهید مختاری، پژوهشگرانی بودند که مثنوی را بازخوانی و درباره تاثیر شمس در شخصیت مولوی، عشق و نیایش در مثنوی، ویژگی های موسیقایی اشعار مولانا و شاخصه های فلسفی، احساسی، مذهبی، انسانی و هستی شناسانه شاهکار منظوم مولانا سخنرانی کردند.

مصطفی بادکوبه ای - استاد دانشگاه، پژوهشگر و مولف - پس از قرائت نخستین ابیات مثنوی درباره شرح این اثر منظوم پارسی گفت: آنان که اصرار بر شرح مثنوی برای فهماندن آن دارند اشتباه می کنند زیرا مثنوی حرف دل است و حرف دل را هر کسی به زبان دل خود ترجمه می کند و می فهمد، لذا اصرار بر شرح مثنوی تاکید بر این اشتباه است که مولانا نتوانسته است حرفش را به طور مستقیم و با زبان خودش با ما بزند.

دکتر ناهید مختاری - پژوهشگر و مولف - نیز در سخنرانی خود با موضوع آگاهی شمس اظهار داشت: 800 سال است که فرهنگ آگاهی بخش پیر به ما ارزانی شده است و ما همچنان سرگشته شناخت ابعاد این آگاهی هستیم. اما تا زمانی که به جوهره این آگاهی دست پیدا نکنیم راز شمس و مولانا بر ما مکشوف نخواهد شد.

دکتر مهین دخت فاتح - مولوی شناس - هم ضمن مثنوی خوانی به ایراد سخن پرداخت و گفت: اشعار مولانا شاهکار موسیقی کلامی است که خود حکایت از تاثیر عمیق آهنگ منظوم هستی بر اشعار او دارد و این گونه است که مولانا در اشعارش بر قافیه اندیشی خود اشاره می کند.

در این همایش دکتر عبدالوهاب فیروزی نیز درباره آداب عشق ورزیدن در اشعار مولانا گفت: در شعر مولانا بنای عاشقی بر مشابهت و همسانی و در نهایت وحدت است. مولانا تاکید می کند که عشق را با حرف و بحث وعقل نمی توان منتقل کرد بلکه باید همچون معشوق در او حل شد تا عشق معنا پیدا کند.

همایش ادبی از سحر تا مولوی از ساعت 17 بعدازظهر چهارشنبه آغاز شد و تا ساعت 3 بامداد پنجشنبه با سخنرانی و مثنوی خوانی اساتید حاضر در همایش ادامه یافت.

در این همایش گروه موسیقی یعقوب انوش نیز با اجرای موسیقی سنتی و عرفانی مثنوی خوانان برنامه را همراهی می کرد. این همایش با تجلیل از اساتید و پژوهشگران مولوی شناس واهدای لوح تقدیر و هدایایی به آنان به کار خود پایان داد.