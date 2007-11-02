دکتر موسی صفی خانی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 44 درصد بیماران کلیوی نیز سابقه ابتلا به دیابت دارند که این مسئله می تواند هشدار جدی برای مسئولان امر در حوزه بهداشت و درمان کشور باشد.

وی، بر تقویت برنامه ‌مراقبت بیماری دیابت، اصلاح نظام تغذیه و آداب زندگی مردم و فرهنگ سازی در جهت کاهش بیماریهای کلیوی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بیماران مرگ مغزی بیشترین اهدا کنندگان کلیه به بیماران دیالیزی را شامل می ‌شوند، فرهنگ ‌سازی در اهدای اعضا ضرورتی جدی برای کشور است.

این متخصص جراحی کلیه و دستگاه ادراری، متوسط هزینه‌ های درمانی بیماران کلیوی با توجه به نوع بیماری آنان را، بین صدهزار تا یک میلیون ریال عنوان کرد.