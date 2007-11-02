ایجاد اماکن اقامتی و پذیرایی در اطراف بقاع متبرکه

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ایجاد اماکن اقامتی ، طرح توسعه زیرساختهای گردشگری اطراف بقاع متبرکه پس از مطالعه، برای اجرایی کردن در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

دبیر کمیته گردشگری مذهبی سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 6 هزار بقاع متبرکه در کشور وجود دارد که بخشی از آنها در مناطق صعب العبور قرارگرفته اند اما تعدادی دیگر در مناطقی قرار دارند که امکان ایجاد زیر ساخت لازم برای گردشگران در اطراف آن مکان وجود دارد.

لیالی گفت: چنانچه بتوانیم بحث سیاحت را با زیارت توام باهم اجرا کنیم در این صورت تعداد گردشگران چندین برابر و امکان بهره وری مردم دو برابر خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون مطالعات اولیه 100 نقطه زیارتی انجام شده است .

دبیر کمیته گردشگری مذهبی سازمان میراث فرهنگی افزود: باید نسبت به معرفی بقاع و اماکن زیارتی به مردم اقدام کرد و همچنین با فراهم کردن امکان دسترسی و ایجاد مراکز اقامتی و پذیرایی در اطراف آنها زمینه استفاده گردشگران را بوجود آورد.

لیالی اظهار داشت : با فرهنگ سازی در این زمینه و همچنین همکاری هیات امنا ، مسئولین شهرستانها و ... در ساخت و ساز شاهد ایجاد تحولی عظیم در توسعه زیر ساختهای مورد نیاز گردشگری و آبادانی در اطراف بقاع خواهیم بود و زمان و انتظار برای انجام اقدامات عمرانی نیز سریعتر به نتیجه خواهد رسید.