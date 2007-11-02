رئال مادرید در خانه سویا به میدان می رود / مایورکا میزبان والنسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه روند موفقیت آمیز خود فردا در خانه سویا به میدان خواهد رفت. سویا روز چهارشنبه در دیدار با آتلتیکو مادرید، دیگر تیم مادریدی شکست خورد. در حالی که رئال مادرید موفق شد با 5 گل مقابل والنسیا به برتری برسد.

دیگر دیدار فردا را مایورکا و والنسیا برگزار خواهند کرد. والنسیا پس از اخراج کیکه سانچز فلورس با رونالد کومان هلندی به توافق رسیده و به احتمال فراوان او در بازی فردا بر روی نیمکت مربیگری این تیم خواهد نشست.

برنامه ادامه مسابقات هفته یازدهم لالیگا به شرح زیر است:

* اتکتیکو - ویارئال

* لوآنته - آلمریا

* اوساسونا - ختافه

* راسینگ سانتاندر - اسپانیول

* مایورکا - دپورتیوو لاکرونا

* زاراگوزا - وایادولید

* بارسلونا - رئال بتیس

* آتلتیک بیلبائو - رکرتیوو هوئلوا

جدول رده بندی:

1-رئال مادرید 25 امتیاز

2- بارسلونا 21 امتیاز(تفاضل گل 12+)

3- ویارئال 21 امتیاز(تفاضل گل 5+)

4- آتلتیکو مادرید 20 امتیاز

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18- ختافه 8 امتیاز

19- وایادولید 7 امتیاز

20- لوانته یک امتیاز