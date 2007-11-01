رامسفلد در پی فریب مردم آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : رامسفلد در یادداشتهایش به سران کاخ سفید و سایر همقطاران خود توصیه کرده بود که هر زمان که مردم آمریکا نگران وضعیت موجود در عراق شدند؛ به مسائلی همچون فیلیپین و سومالی و مسائل کم اهمیت دیگر پرداخته و این طور وانمود کنند که در جهانی مملو از تروریستها و افراط گرایان گرفتار شده اند.

به گفته مقامهای وزارت دفاع آمریکا، این نوشته های رامسفلد هیچگاه طبقه بندی نشدند، اما بر روی آنها عنوان "فقط برای استفاده های رسمی" درج شده بود.

به نوشته واشنگتن پست، رامسفلد در نوشته های خود به مسئله ایران نیز پرداخته و نوشته بود : مردم آمریکا خواهان جنگ با ایران نیستند، اما اگر روزی خواستید مردم آمریکا را برای این امر آماده کنید باید با شدیدترین الفاظ به ایران حمله کنید تا بتوانید افکار عمومی آمریکا را با خود همراه نمایید.

لازم به ذکر است، رامسفلد یکی از اولین افراد کابینه بوش است که به سبب بحران عراق مجبور به استعفا از سمت خود شد.

دونالد رامسفلد از ژانویه 2001 تا دسامبر 2006 در دولت جرج دبلیو بوش در سمت وزیر دفاع آمریکا فعالیت می کرد و بعد از آنکه دولت بوش به دلیل عملکرد خود در عراق با انتقادهای شدیدی روبرو شد؛ رامسفلد به ناچار و به عقیده برخی از کارشناسان مسائل بین المللی به عنوان سپر بلای بوش از سمت خود استعفا کرد.