به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آبزروز امروز فاش كرد كه انگليس در آغاز جنگ عراق نوعي جاسوسي مخفيانه را در سازمان ملل هدايت مي كرده است .

اين عمليات جاسوسي كه دست كم يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل را درنظرداشته است، كاملا برخلاف كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك است كه هرگونه جاسوسي را غير قانوني مي داند.

به نوشته آبزرور، در پي در خواست شوراي امنيت ملي آمريكا در ژانويه سال 2003 ، به مترجمان و تحليل گران مركز مراقبت اطلاعات فوق سري دولت دستور داده شده بود كه با يك جاسوس آمريكايي كه با نمايندگان شوراي امنيت در ارتباط بود، همكاري كنند. اين كار به دليل فراهم آوردن شرايطي بوده است كه سازمان ملل مجبور شود در تاييد جنگ برضد عراق قطعنامه اي صادر كند.

اين اطلاعات در دسترس پاول وزير امورخارجه آمريكا قرار گرفت تا درنطق خود دربرابر شوراي امنيت ملي آمريكا از آن استفاده كند.

منابع نزديك به سرويس هاي اطلاعاتي هم اكنون تاييد كرده اند كه درخواست آژانس امنيتي ازسوي مقامات انگليس پذيرفته شده و چنين عملياتي صورت گرفته است. اما هنوز مشخص نشده است كه چه افرادي از انگليس د راين عمليات شركت داشته اند. به نظر مي رسد انگليس بيشتر چين را مورد هدف قرار داده است.





