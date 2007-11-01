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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

وزنه برداری جوانان آسیا-امان

رضائیان 3 مدال طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را بر گردن آویخت

رضائیان 3 مدال طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را بر گردن آویخت

دیدار دسته 69 کیلوگرم رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا دقایقی پیش با قهرمانی مرتضی رضائیان ملی پوش شایسته کشورمان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان توانست با مهار وزنه های 126 و 154 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دوضرب و مجموع 280 کیلوگرم ،3 مدال طلای یک ضرب، دوضرب و مجموع این دسته را از آن خود کند و اولین طلای کاروان وزنه برداری کشورمان را بر گردن آویزد.

بر اساس این گزارش ،کومار کاتولاراوی از هند با مجموع 273کیلوگرم نایب قهرمان شد و فای سان هانداسینگ از تایلند با مجموع270 کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

بر اساس این گزارش، نتایج این پیکارها در حرکات یکضرب ، دو ضرب و مجموع به شرح زیر است:

مقام اول: مرتضی رضائیان از ایران- یکضرب: 126کیلوگرم، دو ضرب:154 کیلوگرم ،مجموع 280کیلوگرم.
مقام دوم: کومار کاتولاراوی از هند- یکضرب: 125کیلوگرم، دو ضرب :148کیلوگرم ،مجموع273 کیلوگرم.
مقام سوم: فای سان هانداسینگ از تایلند- یکضرب: 120کیلوگرم، دو ضرب:150 کیلوگرم ،مجموع270 کیلوگرم

کد مطلب 579036

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