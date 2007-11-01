رضائیان 3 مدال طلای یکضرب، دوضرب و مجموع را بر گردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان توانست با مهار وزنه های 126 و 154 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دوضرب و مجموع 280 کیلوگرم ،3 مدال طلای یک ضرب، دوضرب و مجموع این دسته را از آن خود کند و اولین طلای کاروان وزنه برداری کشورمان را بر گردن آویزد.

بر اساس این گزارش ،کومار کاتولاراوی از هند با مجموع 273کیلوگرم نایب قهرمان شد و فای سان هانداسینگ از تایلند با مجموع270 کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

بر اساس این گزارش، نتایج این پیکارها در حرکات یکضرب ، دو ضرب و مجموع به شرح زیر است:

مقام اول: مرتضی رضائیان از ایران- یکضرب: 126کیلوگرم، دو ضرب:154 کیلوگرم ،مجموع 280کیلوگرم.

مقام دوم: کومار کاتولاراوی از هند- یکضرب: 125کیلوگرم، دو ضرب :148کیلوگرم ،مجموع273 کیلوگرم.

مقام سوم: فای سان هانداسینگ از تایلند- یکضرب: 120کیلوگرم، دو ضرب:150 کیلوگرم ،مجموع270 کیلوگرم