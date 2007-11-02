ساخت حداقل یک هتل در شهرهای غیر برخوردار کشور

مهندس مهدی جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در 80 درصد شهرهای استانهای غیر برخوردار فاقد تخت اقامتی ( ستاره دار) هستیم، افزود: بسیاری از شهرهای ایران با جمعیت بالای 150 هزار نفر فاقد تخت 3 ستاره مطابق با استاندارهای بین المللی هستند.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه تخت اقامتی در کشور کمبود وجود دارد و این امر به هیچ وجه با اهداف چشم انداز 20 ساله و ورود 20 میلیون توریست همخوانی ندارد و این امر معضلی جدی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه ، تاکید کرد: به شرکت های توسعه گردشگری استانی اعلام کرده ایم که در تمامی شهرهایی که پتانسیل ساخت هتل وجود دارد ، زمین ، طرح و شاخص هایی که یک سرمایه گذار باید از حیث سرمایه گذاری بداند را در قالب پکیج هایی آماده کنند.

جهانگیری گفت: تعدادی از این پکیج ها آماده و بخشی دیگر نیز مقدماتشان فراهم شده است که پس از آن با سرمایه گذاران داخلی و خارجی وارد مذاکره خواهیم شد.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده ، همچنین با فضا و رویکرد مثبتی که در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد در طول یک دوره کوتاه مدت 3 ساله ( 86 تا 88) درنقاط غیربرخوردار ، حداقل یک هتل ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری اظهارداشت: در پایان سال آینده مرحله به مرحله ، بهره برداری این هتلها آغاز می شود.