ادارات آموزش و پرورش استان تهران به سیستم اتوماسیون مجهز می شوند

نورمحمد مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کار جهت بهبود کیفیت اداری انجام می شود و در ادارات آموزش وپرورش سیستم دستی جابجایی نامه ها به سیستم اتوماسیون رایانه ای تبدیل می شود.

وی افزود: در رابطه با این طرح کار تجهیزات سخت افزاری انجام شده و آموزش نرم افزار داده شده است.

این مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود به بحث جمع آوری بخاری های خطرناک چکه ای اشاره کرد و گفت: آمار تعداد بخاری های موجود در واحدهای آموزشی و مناطق گرفته شده است و با بودجه ای که سازمان بودجه و مدیریت وبرنامه ریزی استان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است چندین دستگاه بخاری خریداری شده است.

مهرانی بیان داشت: سازمان آموزش وپرورش با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور سه هزار بخاری کاربراتوری کم خطر وبی خطر را در اختیار این سازمان قرار داده اند و تعدادی توزیع و بقیه تا پایان هفته جاری توزیع می شود.