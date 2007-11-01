  1. استانها
  2. تهران
۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

ادارات آموزش و پرورش استان تهران به سیستم اتوماسیون مجهز می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی سازمان آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: تا سه ماه آینده تمامی 27 منطقه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به سیستم آموزشی اتوماسیون مجهز می شوند.

نورمحمد مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کار جهت بهبود کیفیت اداری انجام می شود و در ادارات آموزش وپرورش سیستم دستی جابجایی نامه ها به سیستم اتوماسیون رایانه ای تبدیل می شود.

وی افزود: در رابطه با این طرح کار تجهیزات سخت افزاری انجام شده و آموزش نرم افزار داده شده است.

این مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود به بحث جمع آوری بخاری های خطرناک چکه ای اشاره کرد و گفت: آمار تعداد بخاری های موجود در واحدهای آموزشی و مناطق گرفته شده است و با بودجه ای که سازمان بودجه و مدیریت وبرنامه ریزی استان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است چندین دستگاه بخاری خریداری شده است.

مهرانی بیان داشت: سازمان آموزش وپرورش با همکاری سازمان نوسازی مدارس کشور سه هزار بخاری کاربراتوری کم خطر وبی خطر را در اختیار این سازمان قرار داده اند و تعدادی توزیع و بقیه تا پایان هفته جاری توزیع می شود.

کد مطلب 579041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها