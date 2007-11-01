مصوبه ایجاد پرونده الکترونیکی شاغلین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبد الملکی ظهر امروز در جلسه کارگروه تحول اداری در محل دفتر معاونت پشتیبانی استانداری گفت: عملکرد ارزیابی دستگاهها تا 15 روز آینده و هم چنین ایجاد کارگروههای آموزشی با اهداف مدون و استفاده از کارشناسان مرتبط جهت انجام بهتر عملکرد تحول اداری انجام خواهد شد.

معاون پشتیبانی استانداری افزود: تمام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با تصویب آئین نامه مربوط ازسوی هیئت وزیران تعیین و در تاریخ 28 دی ماه 81 ابلاغ شد و این ابلاغیه تا به امروز شامل اعضایی است که کار نظارت و بررسی اجرایی دستگاهها و تعیین مصوبات ملزومه را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر این مطلب که در سال های 84 و 85 دربعد عمومی ارزیابی عملکرد و در بعد خصوصی خود ارزیابی انجام گرفته از روند رشد واگذاری کارها به بخش غیر دولتی خبر داد تا آنجا که عملکرد در سال های 83 ، 84 و 85 به ترتیب 55/8 درصد ، 56/45 درصد و 72/98 درصد بوده است.

عبد الملکی در ادامه اذعان داشت: ارزیابی عملکرد دستگاهها با هدف ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاص دستگاههای اجرایی، همچنین ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع و نظرسنجی از مراجعین به دستگاههای دولتی مهمترین اهداف کارگروه تحول اداری است.

وی درپایان افزود: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، آهنگ رشد واگذاری تصدیهای دولت را دو چندان نموده است که با اجرای سیاست های اجرایی تحولات عظیمی را در کارآمدی دولت و کوچک سازی آن شاهدیم.