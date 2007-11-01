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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

مصوبه ایجاد پرونده الکترونیکی شاغلین تصویب شد

مشهد - خبر گزاری مهر: معاونت پشتیبانی استانداری خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در کشور مصوبه ایجاد پرتال الکترونیکی کارکنان دولت در بخش خصوصی در مشهد تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبد الملکی ظهر امروز در جلسه کارگروه تحول اداری در محل دفتر معاونت پشتیبانی استانداری گفت: عملکرد ارزیابی دستگاهها تا 15 روز آینده و هم چنین ایجاد کارگروههای آموزشی با اهداف مدون و استفاده از کارشناسان مرتبط  جهت انجام بهتر عملکرد تحول اداری انجام خواهد شد.

معاون پشتیبانی استانداری افزود: تمام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با تصویب آئین نامه مربوط  ازسوی هیئت وزیران تعیین و در تاریخ 28 دی ماه 81 ابلاغ شد و این ابلاغیه تا به امروز شامل اعضایی است که کار نظارت و بررسی اجرایی دستگاهها و تعیین مصوبات ملزومه را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر این مطلب که در سال های 84 و 85 دربعد عمومی ارزیابی عملکرد و در بعد خصوصی خود ارزیابی انجام گرفته از روند رشد واگذاری کارها به بخش غیر دولتی خبر داد تا آنجا که عملکرد در سال های 83 ، 84 و 85 به ترتیب 55/8 درصد ، 56/45 درصد و 72/98 درصد بوده است.

عبد الملکی در ادامه اذعان داشت: ارزیابی عملکرد دستگاهها با هدف ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاص دستگاههای اجرایی، همچنین ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع و نظرسنجی از مراجعین به دستگاههای دولتی مهمترین اهداف کارگروه تحول اداری است.

وی درپایان افزود: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، آهنگ رشد واگذاری تصدیهای دولت را دو چندان نموده است که با اجرای سیاست های اجرایی تحولات عظیمی را در کارآمدی دولت و کوچک سازی آن شاهدیم.

کد مطلب 579047

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