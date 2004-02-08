امروز در تاريخ

روز نيروي هوايي :





در چنين روزي در سال 1357 شمار زيادي از پرسنل نيروي هوايي با انجام حركتي متهورانه ومهم با لباس رسمي در مدرسه رفاه، اقامتگاه امام خميني (ره) حضور يافتند و وفاداري خويش را به امام خميني و آرمانهاي انقلاب اسلامي ابراز نمودند. اين اقدام كه در نوع خود حركت شگرفي از سوي بخشي تاثيرگذاراز ارتش بود ، خشم بر خي از فرماندهان نطامي را بر انگيخت و مايه مخالفت ها و درگيري هاي بعدي گارد شاهنشاهي با نيروي هوايي شد . انجام چنين امري از سوي نظاميان در آن فضاي سراسر اختناق خود مايه بسي مباهات است . فرماندهان نظامي ارتش در صدد تكذيب اقدام اين گروه بر آمدند اما عكس معروفي كه بعد از ظهر همان روز در صفحه روز نامه كيهان منتشر شد و امام خميني نيز آن را تاييد كرد طشت رسوايي فرماندهان شاهي از بام بلند د روغ گويي بر زمين افتاد و سيلي محكمي به صورت زرد و بي خون ارتش وابسته به آمريكا نواخته شد.

امام خميني پس از سان ديدن از رژه پرسنل نيروي هوايي كه با نظم ويژه و در حالت احترام به صف ايستاده بودند در جمع پرسنل فداكار اين نيرو اظهار داشتند : درود بر شما سربازان امام عصر سلام الله عليه همانطور كه فرياد زديد تا كنون در خدمت طاغوت بودند طاغوتي كه تمام هستي ماها راساقط كرد ، طاغوتي كه خزائن ما را تهي كرد ، طاغوتي كه ما را برده خارجي ها كرد و از امروز در خدمت امام عصر سلام الله عليه و در خدمت قرآن كريم هستيد ... ما اميدواريم كه باهم با پيوستگي باهم بتوانيم اين طاغوت ها را تا آخر از بين ببريم و به جاي او يك حكومت عدل اسلامي كه مملكت ما براي خودمان باشد و همه چيز ما به دست خودمان باشد . ما مي خواهيم كه سرنوشت ما را خودمان تعيين كنيم نه سفارت آمريكا و سفارت شوروي . ما مي خواهيم كه مملكت خودمان راخودمان تعمير كنيم نه يهودي ها و اسراييل . ما مي خواهيم مملكتمان را آزادكنيم ، اختناق در مملكت ما نباشد . ما مي خواهيم ارتش ما آزاد باشد ، اسراييل در آن تصرف نكند ، آمريكا در آن تصرف نكند . درود بر شما كه قدر نعمت خدا را دانستيد و به دامن قرآن پيوستيد . درود به شما كه ترك كرديد حكومت طاغوت را و به حكومت الله پيوستيد . ..

عظمت رويداد با شكوه 19 بهمن نه تنها در خاطره نسل انقلاب بلكه در اذهان نسل هاي آتي اين كشور نيز هميشه به عنوان يك حماسه جاويدان متجلي و منورخواهد ماند . امام خميني درتاريخ نوزدهم بهمن سال 1360 در مورد رژه تاريخي پرسنل نيروي هواييي چنين فرمودند :

كاري كه شما عزيران در اين روزها در روز 19 بهمن انجام داديد از حيث معنويت بزرگترين كار ها و به ارزشهاي دنيايي هم بزرگترين ارزش ها بود . . آن روزي كه باز پيروزي به آنجا نرسيده بود كه مورد اطمينان باشد و شما در معرض خطر بزرگ بوديد ، از جان گذشته به اسلام پيوستيد و از سپاه اسلام شديد . خداوند اين افتخار را براي شما حفظ كند و شمارا در هر دو جهان سعادتمند فرمايد و آنچه كه بايد به شما عرض كنم اين است كه تا شما تعهد خودتان را به اسلام حفظ كرديد و روابط خودتان را با همه قشر هاي ملت برادرانه كرديد ، اين انقلاب محفوظ خواهد ماند ...

اين اقدام حركت مهمي در رويدادهاي انقلاب بود. از اين رو به اين مناسبت و همچنين تجليل از فعاليت هاي بزرگ نيروي هوايي در طول جنگ تحميلي اين روز به نام روز نيروي هوايي ناميده باشد.



گام به گام تا پيروزي :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش ميليونها نفر با انجام راهپيمايي هاي گسترده و اجتماع در سراسر كشوربه دولت بازرگان منتخب امام خميني زعيم عاليقدر انقلاب راي موافق دادند . از نخستين ساعات بامداد در تهران و شهرستانها طرفداران حضرت آيت الله العظمي خميني براي تاييد حكومت انقلابي به نخست وزيري مهندس مهدي بازرگان درراه پيمايي شركت جستند و با شعارهاي گوناگون يكبار ديگر راه امام را تاييد كردند . راهپيمايان درپايان در قطعنامه اي خواستار حمايت همه جانبه گروهها از دولت موقت مهندس بازرگان شدند . برخي شعارهاي اين روز چنين است: خميني خميني خميني بگو // رهبر انقلاب ما // بت شكن زمان ما // اين بود سپاس ما // جهاد بي سلاح ما// راه تو راه ماست // راه امام ماست ------ بازرگان بازرگان بازرگان بگو/ نخست وزير با خدا / منتخب امام ما / گوش بده نداي ما / كه جان خود كنيم فدا/ راه تو راه ماست راه امام ماست.------ بازرگان بازرگان / نخست وزير ايران / فتح و ظفر است عيان / خون ما مشت ما مي كند مي كند صدارتت را به پا ----- بختيار بختيار/ نوكر فصل سياست / بدان كه روزت سياه ست / خون ما مشت ما مي شكند مي شكند ستون پشت تورا ---- مرگ بر بختيار مرگ بربختيار/ نوكر جيره خوار نوكرجيره خوار.----ارباب بختيار جيمي كارتره // امير تيمسارا ژنرال هايزره // تيمسار ايراني براي هايزره // گماشته و امربره و نوكره .

به رسميت شناختن دولت موقت



در اين روز ليبي به عنوان نخستين كشور رسما دولت مهندس بازرگان رابه رسميت شناخت . معمر قذافي در پيامي به امام خميني ضمن به رسميت شناختن دولت انقلابي ايران نوشت : انقلاب اسلامي مانند انقلاب ايران كه به اتكا نيروي ملت بوده هدف هاي ريشه دار و عالي خود را به دست نمي آورد جز با اعلان جمهوري اسلامي كه قرآن ، قانون اساسي اش باشد و اين انقلاب اسلامي مي تواند سرمشقي براي همه ملت هاي اسلامي باشد و روح انقلابي اسلام را نشان دهد .



شورش جنگل :

در چنين روزي در سال 1349 شمسي سيزده تن از گروه فداييان خلق (اعضاي حزب توده ) دست به حركت مسلحانه عليه حكومت پهلوي زدند . اين اقدام كه در منطقه سياهكل رخ داد ، چريك ها با هدف ايجاد يك شورش عمومي قيام خود را عليه رژيم پهلوي آغاز كردند كه البته توسط عمال رژيم پهلوي سركوب شد . اين شورش از مدت ها قبل با يارگيري در منطقه شمال ايران آغاز شده بود . گروه در روز نوزدهم بهمن با شنيدن صداي تير از كوه هاي سياهكل پايين آمدند و پس از تصاحب يك اتو مبيل درجاده روانه گرفتن پاسگاه سياهكل شدند . در اين عمليات سلاح هاي پاسگاه كه شمال نه قبضه تفنگ بود به غنيمت گروه در آمد . از فرداي آن روز تيم جنگل به محاصره نيروهاي مسلح در آمد و تاهجدهم اسفند همان سال غالب چريك ها دستگير شدند . البته پنج تن از افراد گروه جنگ كه در عمليات شركت نداشتند صبح روز هجدهم فروردين 1350 سرتيپ فرسيو دادستان اداره دادرسي ارتش را ترور كردند . اين افراد پس از آن با انتشار اطلاعيه اي خواستار مبارزه عملي با رژيم پهلوي شدند . اين حركت مسلحانه مانند تمام حركت هاي مسلحانه انقلابي ديگر به نتيجه مورد انتظار نرسيد و به شدت سركوب شد.



انتشار روزنامه اختر :





در چنين روزي در سال 1292هجري قمري اولين شمار از روزنامه اختر در دراستانبول چاپ ومنتشر شد . اين نشريه تا سال 1314 ه ق پيوسته منتشر مي شد . روز نامه اختر در دوران نهضت تنباكو به مديريت آقا محمد طاهرتبريزي سهم بسياري در آگاه سازي مردم نسبت به مباني قانون ايفا كرد . در شمار ه ششم روزنامه اختر با اشاره به اولين اقدامات ناصر الدين شاه در تدوين «كتابچه قانون» ، منقول از ناصر الدين شاه آمده است :« اين كتابچه قانوني كنت را خواندم، تماما بسيار به قاعده و درست است، يكي دو فقره را ما كم و زياد كرديم، ملاحظه كنيد همين كتابچه و همين دستخط را در مجلس اول دارالشوري كه منعقد مي شود، بدهد قرائت كنند. وزرا هم اين كتابچه را امضاء كرده بدهند به كنت. او هم بدهد چاپ كرده، منتشر نمايند. و از تاريخ امضاء وزرا مشغول اجراي اين قوانين بوده. ذره اي تخلف نشود، همه اين قوانين صحيح و محل هيچ ايراد نيست و لزوما انشاءالله بايد مجري شود. همين دستخط را بده كنت ملاحظه نمايد، بداند ما قواعد را پسنديده ايم شهر شوال سنه 1296» روزنامه اختر از همان آغاز با نشر اخبار و مطالب انتقادي عملكرد نظميه ايران را مورد پرسش هاي روشنگرانه متعدد قرار داد، به گونه اي كه خشم ناصرالدين شاه را برانگيخت.



انتشار گزارش كميته كاهان :





در چنين روزي در سال 1982 ميلادي ، گزارش كميته كاهان رژيم صهيونيستي در باره كشتار فلسطينيان در اردوگاههاي صبرا و شتيلا منتشر شد . بدنبال انتشار اين گزارش ، شارون مسوول اين كشتار ها و قصاب صبرا و شتيلا، از پست وزارت دفاع كنار گذاشته شد . اين تروريست بزرگ رژيم صهيونيستي در سالهاي اخيربراي نشان دادن خوي ددمنشانه خود بار ديگر به عنوان نخست وزيرانتخاب شد . درپي تهاجم رژيم صهيونيستي به لبنان و با كشته شدن بشير جميل رييس جمهوروقت لبنان وابسته به صهيونيست ها ، نيروهاي اشغالگر قدس با همكاري فالانژها تحت فرماندهي شارون به اردو گاههاي فلسطيني صبرا و شتيلا در لبنان حمله ور شدند و كشتار بي رحمانه اي را در آنجا در عرض چند ساعت رقم زدند .



كودتا در عراق :





درچنين روزي در سال1963ميلادي ، سرهنگ عبدالسلام عارف با يك كودتاي خونين قدرت را درعراق بدست گرفت.

در اين كودتا دقايقى پيش از ساعت هشت بامداد روز جمعه هشتم فوريه 1963، چهار فروند هواپيماى متعلق به كودتاچيان وزارت دفاع ، مقر عبدالكريم قاسم ، نخست وزير را بمباران و بعد از چند ساعت موفق شدند حكومت قاسم را سرنگون كنند. بلافاصله عبدالسلام محمد عارف به مقام رياست جمهورى برگزيده شد و به درجه مارشالى ارتقا يافت و احمد حسن البكر به نخست وزيرى تعيين شد و شوراى رهبرى انقلاب تشكيل شد. در همين روز در سال 1963 ميلادي عبدالكريم قاسم نخست وزير عراق در سن 48 سالگي ترور شد . وي بين سالهاي 1956 تا 1963 نخست وزير اين كشور بود . در نوامبر همان سال اختلافات ميان رهبري حزب بعث عراق در گرفت .در اين زمان حسن البكر رياست جناح مخالف على صالح السعدى دبير كل وقت حزب بعث را كه در برابر ميشل عفلق دبير كل حزب ايستادگى مى كرد، به عهده داشت . حسن البكر بعد از كودتاى عبدالسلام عارف در هجدهم نوامبر 1963 از سمت نخست وزيرى بركنار و به عنوان جانشين رئيس جمهور كه يك سمت تشريفاتى بود برگزيده شد، ولى قبول نكرد. وى مدتى در دوران حكومت عبدالسلام عارف به همراه تعداد كثيرى از بعثى ها به اتهام تلاش براى براندازى رژيم زندانى شد. در سال 1965 بعد از طرد على صالح السعدى دبير كل حزب بعث از اين تشكيلات ، از سوى شوراى رهبرى حسن البكر به جاى وى منصوب گرديد. البكر پس از كشته شدن عبدالسلام عارف در يك سانحه هوايى و روى كار آمدن عبدالرحمن عارف ضعيف النفس و بى كفايت در آوريل 1966، فعاليت سياسى خود را به منظور به دست گرفتن قدرت گسترش داد. سرانجام حزب بعث در 17 ژوئيه 1968 با انجام يك كودتا، حكومت را در دست گرفت و حسن البكر را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراى رهبرى انقلاب برگزيد و وى را به درجه مارشالى مفتخر گردانيد.



تولد ژول ورن :

درچنين روزي در سال1828ميلادي ، ژول ورن نويسنده فرانسوي در شهر نانت فرانسه ديده به جهان گشود . ژول ورن پس از طي تحصيلات مقدماتي شروع به تحصيل دررشته حقوق كرد اما علاقه او به داستان ، وي را بيش از پيش به سوي ادبيات خلا قه كشاند . او دوستي نزديك با الكساندر دوما داشت و به همين جهت در داستان پردازي تا حدودي تحت تاثير وي قرار گرفت . "پنج هفته در بالون " نخستين رمان علمي- تخيلي وي بود كه با موفقيت فراوان روبرو شد . او سپس به نوشتن كتب ديگري همت گماشت . كتاب "سفرهاي شگفت انگيز" او بسيار موفق بود و هواخواهان بسياري پيدا كرد . وي آثار پر طرفدار ديگري نيز خلق كرده است كه همگي از ذهن خلاق و داستان پرداز او نشات مي گيرند . "از زمين تا كره ماه " ،"سفربه مركززمين" ، "بيست هزار فرسنگ زير دريا" و" دور دنيا در هشتاد روز " از عناوين مهمترين آثار اويند . گفته اند تمامي داستانهايي كه از ذهن متخيل ژول ورن سرچشمه گرفتنه اند امروزه به واقعيت پيوسته اند و اين ادعاي گزافي نيست . ناشر آثارش، ژول هر تزل براي او دوست و مشاور و همراه بسيار خوبي بود. مارسل موره منتقد و نويسنده با نگارش چندين كتاب و رساله درباره ژول ورن او را به دنيا معرفي كرد. مارسل موره در دو كتاب: "ژول ورن بسيار شگفت انگيز" (1960) و "اكتشافات ژول ورن" (1963) ژول ورن را به دنيا شناساند .



نخستين ناوجنگي :

در چنين روزي در سال 1862در جريان جنگهاي داخلي آمريكا ، نخستين ناو جنگي آمريكايي فعاليت خود را آغاز كرد .



ورود نيروهاي آمريكايي به كوبا :

در چنين روزي در سال 1917 ميلادي ارتش آمريكا در كوبا نيرو پياده كرد. اين سومين بار از از زمان جنگ آمريكا با اسپانياست كه آمريكا در خاك كوبا نيرو پياده مي كند .



تولد شل :

در چنين روزي در سال سال1742ميلادي ، شل شيميدان برجسته سوئدي به دنيا آمد . ي موفق به شناخت و كشف گاز كلر شد .



شكست كمونيسم در آلمان :

در چنين روزي در سال 1933 ميلادي آلماني ها شكست كمونيستها را جشن گرفتند . اين روز به روز شكست كمونيسم در آلمان زمان هيتلر مشهور شده است .



تقسيم فلسطين :

در چنين روزي در سال 1947 ميلادي ، اعراب و يهوديان ميانه رو با طرح تقسيم فلسطين مخالفت كردند.



آغاز حمله به مادريد :

در چنين روزي در سال 1937 سلطنت طلبهاي اسپانيا به رهبري ژنرال فرانكو خواستار تصرف مادريد شدند . اين افراد به همين منظور با تدارك نيروي نظامي كافي به مادريد حمله بردند .اين دومين حمله براي بدست آوردن مركز حكومت جمهوريخواهان اسپانيا بود . فرانك در پايان اين حمله شكست خورد .



جنگ خونين در سنگاپور :

درچنين روزي در سال 1941 جنگ سنگاپورآغاز شد .اين جنگ با هدف تصرف سنگاپور ميان ژاپن و انگلستان در گرفت . دراين نبرد با وجود برتري نظامي انگلستان، نيروهاي انگليسي از ژاپني ها شكست سختي خورده و مجبور به عقب نشيني شدند .

اعدام ملكه اسكاتلند :

در چنين روزي در سال 1587 ميلادي ماري ملكه اسكاتلند به دليل برخي خيانت ها به كشورش اعدام شد .



تشكيل دولت آمريكا :

در چنين روزي در سال 1861 دولت ايالات متحده آمريكا تشكيل شد . ايالات متحده آمريكا ابتدا با سيزده ايالت تشكيل شد و هم اكنون تعداد ايالات آن با منطقه كلمبيا از پنجاه ايالت متجاوز شده است . اين كشور به صورت جمهوري فدرال اداره مي شود .



حمله به آفريقا :

درچنين روزي در سال 1900 ميلادي نيروهاي بريتانيايي در آفريقاي جنوبي تحت فرماندهي ژنرال بولر در ليدي اسميت شكست خوردند . نيروهاي بريتانيايي در اين ميان از رودخانه توگلا گذر كرده بودند .



نمايش فيلم گريفيث :

د ر چنين روزي در سال 1915 ميلادي فيلم تولد يك ملت گريفيث براي نخستين بار در آمريكا به نمايش در آمد .

در گيري در سريلانكا :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي در سري لانكا بيست و سه تن از شورشيان در جنگ با نير وهاي دولتي كشته شدند.



تولد ساموئل باتلر :

در چنين روزي در سال 1612 ميلادي باتلر شاعرغزلسراي انگليسي به دنيا آمد . " هودي براس " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اليزابت بيشاپ :

بيشاپ ، شاعر آمريكايي در چنين روزي در سال 1911 ميلادي متولد شد . "شما و جنوب " عنوان مهمترين مجموعه شعر اوست . وي در سال 1956 جايزه پوليتزر ادبي را از آن خود كرد .



در گذشت تزار هاي روس :

در چنين روزي در سال 1676 ميلادي آلكسي ام رومانف تزار روسيه در سن 46 سالگي در گذشت . درهمين روز در سال 1725 ميلادي پطر اول رومانوف در سن 52 سالگي در گذشت . وي بين سالهاي 1682 ميلادي تا 1725 بر اين كشور حكومت كرد .



انحلال پارلمان :

در چنين روزي در سال 1622 ميلادي شاه جيمز اول پارلمان انگلستان را منحل كرد .



نبرد ايلو :

در چنين روزي در سال 1807 ميلادي ناپلئون روسيه را در نبرد ايلو شكست داد .



اعلان جنگ عليه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1809 ميلادي فرانتس اول پادشاه اطريش عليه فرانسه اعلان جنگ كرد .



تقسيم مراكش :

در چنين روزي در سال 1909 ميلادي دو كشور فراسنه و آلمان قرار داد تقسيم مراكش را امضا كردند .



روز استقلال مالزي :





در چنين روزي در سال 1956 ميلادي مالزي استقلال خود را اعلام كرد . مالزي سرزميني با سابقه طولاني هفت هزار ساله است. اين سرزمين در قرون اوليه پس از ميلاد زير تسلط پادشاهان چيني، هندي و اندونزيايي اداره مي شد. در قرون سيزدهم و چهاردهم ميلادي گسترش يافت. در سال 1511 ميلادي پرتغال بر ناحيه والاكا تسلط پيدا كرده و در 23 ماه مه 1786 دوران استعمار اين كشوردر مالزي آغاز شد. پس از پرتغالي ها هلنديهاوارد مالزي شدند و در سال 1824 انگلستان به طور كامل اين سرزمين را اشغال كرد. پس از جنگ جهاني دوم در پي جنبش هاي استقلال طلبانه مردمي، در 8 فوريه 1956 از انگلستان مستقل شده و فدراسيون مالزي مركب از مالزي و سنگاپور تشكيل شد، كه سنگاپور بعداً از اين فدراسيون جدا گشت.

