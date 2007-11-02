به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علاء الدین سید بنیانگذار این طرح اظهار داشت: پس از آنکه زبان اشاره را آموختم این طرح را برای ترجمه نمازها و خطبه ها برای ناشنوایان آغاز کردم تا تبعیض علیه آنها خاتمه یابد.

وی هر جمعه مقابل منبر مسجد سیده زینب ایستاده، خطبه های نماز جمعه را به زبان اشاره ترجمه می کند و صدها مؤمن ناشنوا هر هفته این خطبه‌ها را دنبال می کنند .

این اقدام وی باعث برقراری ارتباط نزدیک میان ناشنوایان و دهها هزار نفر نمازگزار روزهای جمعه شده که پیش از آن از پیام اسلام دور مانده بودند.

قاهره، شهر یک هزار مناره، برای دو تا چهار میلیون نفر ناشنوای مصری در میان جمعیت 76 میلیونی تنها 2 نفر را دارد که بتوانند قرآن را به زبان اشاره به ناشنوایان منتقل کنند.

سید، آموزگار 34 ساله ای است که خواهری ناشنوا دارد، تصمیم گرفته است که سازمان غیر دولتی به نام صرخا ( شیون) تأسیس کند تا ناشنوایان را یاری نماید.

وی گفت: برای نخستین بار که قرار شد سخنان امام جمعه را به زبان اشاره ترجمه کنم، ناشنوایان در ردیفهای آخر نشسته بودند، اما من از آنها خواستم نزدیک امام جمعه بنشینند تا با سایر مؤمنان در صفوف نماز ادغام شوند.