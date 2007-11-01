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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

امروز برگزار شد:

جشن دو هزارمین پیوند موفق مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

جشن دو هزارمین پیوند موفق مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

جشن انجام موفقیت آمیز دو هزارمین پیوند مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران صبح امروز در تالار مرکز قلب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر "اردشیر قوام زاده" رئیس مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمعی زیادی از بیمارانی که به کمک پیوند مغز استخوان بهبود یافته بودند، حضور داشتند.

وزیر بهداشت در این مراسم از ایجاد 3 مرکز تحقیقاتی و درمانی در زمینه پیوند مغز استخوان برای گسترش خدمات به بیماران و توسعه این رشته در کشور خبرداد.

همچنین در این مراسم تنی چند از بیماران از کادر پزشکی شامل، پزشکان، پرستاران، بهیاران و نیروهای خدماتی مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کردند.

کد مطلب 579062

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