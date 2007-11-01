جشن دو هزارمین پیوند موفق مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر "اردشیر قوام زاده" رئیس مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، جمعی زیادی از بیمارانی که به کمک پیوند مغز استخوان بهبود یافته بودند، حضور داشتند.

وزیر بهداشت در این مراسم از ایجاد 3 مرکز تحقیقاتی و درمانی در زمینه پیوند مغز استخوان برای گسترش خدمات به بیماران و توسعه این رشته در کشور خبرداد.

همچنین در این مراسم تنی چند از بیماران از کادر پزشکی شامل، پزشکان، پرستاران، بهیاران و نیروهای خدماتی مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کردند.