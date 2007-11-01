مذاکرات هاینونن و وعیدی در چهارمین روز پیاپی ادامه یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، اولی هاینونن معاون مدیرکل آژانس بین المللی سومین دور مذاکرات خود را با جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه گذشته در تهران آغاز کرد و جلسه عصر امروز پنجمین نشست مشترک دوطرف در مذاکرات جاری بود .



هنوز هیچ اطلاعی از زمان پایان مذاکرات جاری در دست نیست .



این دور از مذاکرات آخرین دور مذاکرات طرفین پیش از انتشار گزارش محمد البرادعی و نشست آتی آژانس است .



گزارش البرادعی دهه سوم آبان ماه ( نیمه نوامبر) منتشر می شود و تاریخ برگزاری جلسه آتی شورای حکام اول آذر ماه (22 نوامبر) تعیین شده است .



موضوع سانتریفیوژها دومین محور مورد توافق ایران و آژانس برای حل و فصل طبق مودالیته جدید همکاری ها است . آژانس تا تاریخ 9 شهریور( 31 ‬اوت ) همه سئوالات باقیمانده در رابطه با مسئله سانتریفیوژهایP1و P2 ‬را به تهران ارایه کرده است و ایران آژانس تاکنون سه دور مذاکره در سطح معاونان ( وعیدی و هاینونن) و دودور مذاکره فنی در این خصوص در تهران برگزار کرده اند .





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