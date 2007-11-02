ناصر عاشوری در گفتگو با مهر از احتمال تمدید مهلت تحقیق و تفحص از بانک‌ها تا دی یا بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت:کار هیئت تحقیق و تفحص مچ‌گیری نیست بلکه دنبال عیب‌یابی است.

وی در خصوص روند کار تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور از زمان شروع به کار تاکنون گفت: برای اینکه اعضای هیئت مذکور بتوانند به نتایج مورد نظر تحقیق و تفحص دست یابند، هر یک از اعضای هیئت مسئول پیگیری مسائل مربوط به یک بانک شده‌اند.

رئیس گروه تحقیق و تفحص از بانک صنعت و معدن اظهار داشت: با توجه به تعدد موضوعات مختلفی که در حوزه بانک باید مورد پیگیری قرار گیرد، احتمالا زمان 6 ماهه اولیه در نظر گرفته شده برای اتمام کار تحقیق و تفحص از بانک‌ها، تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه ممکن است مدت زمان در نظر گرفته شده برای این هیئت تا دی یا بهمن ماه سال جاری تمدید شود، تصریح کرد: در پایان این مدت، گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها به مجلس ارائه خواهد شد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور تصریح کرد: هم اکنون موضوعات مختلفی همچون سرمایه گذاری خارجی، شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها، بحث کارخانجات سودده یا زیان‌ده، واحد‌ها و شعبات ارزی خارج از کشور، آسیب‌ها و فرصت‌های موجود، بررسی عملکرد بانک‌ها و موضوع بانکداری اسلامی ‌در دستور کار تحقیق و تفحص قرار دارد.

عاشوری افزود: چون بحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها مچ گیری نیست و این کار با هدف عیب یابی انجام می‌شود، بانک‌ها تاکنون همکاری خوبی با اعضای هیئت داشته‌اند که در این رابطه بانک‌های ملت، تجارت و صنعت و معدن همکاری‌های بیشتری را از خود نشان داده‌اند.