نخستين جشنواره مطبوعات اسلامي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه اين جشنواره كه به گزينش مقالات برتر سال 81 و معرفي نشريات اسلامي برتر در يكصد سال اخير اختصاص دارد روز دوشنبه 20بهمن در مدرسه علميه دارالشفاء قم برگزار مي شود .

گفتني است كه پس از انقلاب اسلامي نشريات فراواني در حوزه دين و انديشه به شكل هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، و فصلنامه به چاپ رسيده است . توجه روز افزون به دين و مباحث ديني با رويكردهاي متفاوت درون ديني و برون ديني به حدي است كه حتي صفحات انديشه بسياري از روزنامه ها را نيز به خود اختصاص داده است .

نگاهي كوتاه به نشرياتي كه در گستره دين و انديشه ديني منتشر مي شوند ، با توجه با سابقه ديرينه دين در سرزمين ايران كارنامه چندان درخشاني نيست . هر چند كه پس از انقلاب اسلامي شاهد رشد كمي و تا حدودي كيفي نشريات اين گستره هستيم ولي ، هنوز تا مقصد مطلوب راه زيادي در پيش داريم .