برنامه مسابقات گروه B اعلام شد / پاکستان نخستین حریف جوانان ایران

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های مرحله مقدماتی جوانان آسیا در گروه B با حضور تیم های جوانان ایران، پاکستان، هند، لبنان، بحرین و عمان از روز سه شنبه هفته آینده در تهران آغاز می شود.

برپایه این گزارش، برنامه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

- سه شنبه 15/8/86

* هند - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی

* بحرین - عمان، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن

* ایران - پاکستان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

- جمعه 18/8/86

* عمان - پاکستان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی

* هند - بحرین، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن

* ایران - لبنان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

- یکشنبه 20/8/86

* پاکستان - هند، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی

* لبنان - بحرین، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن

* ایران - عمان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

- چهارشنبه 23/8/86

* پاکستان - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی

* عمان - هند، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن

* بحرین - ایران، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی

- شنبه 26/8/86

* پاکستان - بحرین، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی

* لبنان - عمان، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن

* ایران - هند، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی