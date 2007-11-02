برنامه مسابقات گروه B اعلام شد / پاکستان نخستین حریف جوانان ایران

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های مرحله مقدماتی جوانان آسیا در گروه B با حضور تیم های جوانان ایران، پاکستان، هند، لبنان، بحرین و عمان از روز سه شنبه هفته آینده در تهران آغاز می شود.
برپایه این گزارش، برنامه کامل این دیدارها به شرح زیر است:
- سه شنبه 15/8/86
* هند - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* بحرین - عمان، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن
* ایران - پاکستان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی
- جمعه 18/8/86
* عمان - پاکستان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* هند - بحرین، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن
* ایران - لبنان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی
- یکشنبه 20/8/86
* پاکستان - هند، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* لبنان - بحرین، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن
* ایران - عمان، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی
- چهارشنبه 23/8/86
* پاکستان - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* عمان - هند، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن
* بحرین - ایران، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی
- شنبه 26/8/86
* پاکستان - بحرین، ساعت 14، ورزشگاه دستگردی
* لبنان - عمان، ساعت 15، ورزشگاه راه آهن
* ایران - هند، ساعت 18، ورزشگاه دستگردی
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