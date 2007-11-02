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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعامل دولت و شهرداری در گرو پاسخ مثبت و عملی دولت

تعامل دولت و شهرداری در گرو پاسخ مثبت و عملی دولت

در بین همه اعضای شورای شهر و شهرداری تلاش برای رسیدن به تعامل و همکاری با دولت وجود دارد ولی باید پاسخ مثبت و عملی دولت را در این خصوص شنید.

رئیس کمیته زیست محیطی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : تنشهای پنهانی در تعامل دولت  با شهرداری تهران وجود دارد که باید تلاش کرد تا این تنشها به حداقل برسد.

وی با اشاره بi نقش شورای شهر در این خصوص گفت : در بین همه اعضای شورای شهر و شهرداری تلاش برای رسیدن به تعامل وجود دارد ولی باید پاسخ مثبت و عملی را از طرف دولت شنید چراکه تعامل دولت و شهرداری تهران تنها نباید در غالب سخنرانی و بازی با الفاظ باشد.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد : کوتاهی در پرداخت اعتبارات متروی تهران از طرف دولت دلیل مناسبی بر لزوم ایجاد تعامل بین دولت و شهرداری است که در نهایت مردم هستند که در این خصوص متضرر می شوند.

کد مطلب 579074

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