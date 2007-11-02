شهربانو امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، در مورد کمیت فهرست پیشنهادی مجمع زنان اصلاح طلب در تهران نیز گفت: ما لیستی از زنان توانمند در تهران را آماده کرده ایم که به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران ارائه خواهیم کرد.

این عضو مجمع زنان اصلاح طلب همچنین در مورد لیست انتخاباتی مجمع زنان اصلاح طلب در استان ها نیز گفت: هنوز مجمع زنان اصلاح طلب در برخی استان ها تشکیل نشده است به همین جهت این لیست ها در برخی استان ها با تأخیر آماده خواهد شد.

امانی گفت: با توجه به اینکه سیاست مجمع زنان اصلاح طلب ائتلاف با ستاد اصلاح طلبان است، بنابراین فهرست پیشنهادی خود در تهران را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درتهران و لیست انتخاباتی خود در استان ها را نیز به ستادهای استانی ائتلاف ارائه خواهد کرد.

وی در مورد اینکه اگر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، سهمیه 30 درصدی زنان در این ستاد را لحاظ نکنند، آیا احتمال ارائه لیست مستقل از این ستاد وجود دارد یا خیر، گفت: تاکنون تصمیم خاصی در این مورد در مجمع زنان اصلاح طلب گرفته نشده است.