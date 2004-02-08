برخي از اعضاي هيات هاي اجرايي انگيزه اي براي همكاري ندارند

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، درباره ميزان مشاركت مردم در انتخابات افزود: با وضعي كه پيش آمده كار بسيار دشوار شده و من نيز نمي توانم درباره آن اظهارنظر كنم.

حبيبي خاطرنشان كرد: هيات اجرايي تهران پيش از اين طي نامه اي مشكلات اجرايي را به وزارت كشور منتقل كرده بود، اكنون نيز اين هيات به همان مشكلات مي انديشد.

سخنگوي هيات اجرايي تهران با تاكيد براينكه هيات اجرايي در راه برگزاري انتخابات مشكلاتي دارد، گفت: يكي ازمهمترين مشكلات اين است كه بسياري از نيروهاي كيفي از گردونه رقابت خارج شده اند.

وي با اشاره به اينكه دولت طبق دستور مقام معظم رهبري مكلف به برگزاري انتخابات است، گفت : چون دولت مكلف به انجام اين وظيفه است همه سعي خواهند كرد كه اين انتخابات به خوبي برگزار شود اما دشواري هايي وجود دارد كه بايد به اين دشواري ها پرداخته شود.

حبيبي تاكيد كرد: كساني كه با هيات هاي اجرايي همكاري دارند، مبلغي بابت زحمات خود دريافت نمي كنند وانگيزه شان خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي است ولي به هرحال اين كشمكش ها و تنش ها باعث دلسردي آنان مي شود.

وي افزود: دولت تمام تلاش خود را براي حل شدن مشكلات انجام داد و تصميم گيرنده نهايي مردم هستند و درپاي صندوق هاي راي گرايش خود را نشان خواهد داد.

وي درادامه گفت: درتهران 15 نفر از افرادي كه اسامي آنان را شوراي نگهبان اعلام كرده تكراري است و قبلا نام آنان اعلام شده بود.









