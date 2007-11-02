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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

مستند "قانا" در جشنواره سه قاره نانت

فیلم مستند "قانا" به کارگردانی محمدرضا عباسیان در پنجمین جشنواره سه قاره نانت فرانسه به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند 34 دقیقه‌ای "قانا" به کارگردانی عباسیان و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دربخش فیلم‌های منتخب آسیا جشنواره فیلم سه قاره نانت به نمایش در می‌آید که از تاریخ 20 تا 27 نوامبر (29 آبان تا 6 آذرماه‌) در فرانسه برگزار می‌شود.

نمایی از فیلم مستند قانا

از عوامل تولید این فیلم مستند که درباره حمله رژیم صهیونیستی به مهاجران فلسطینی در روستای قانا در سال 1996 است، می‌توان به نویسنده فیلمنامه: محمدرضا عباسیان، تصویربردار: احمد جان‌میرزایی، تدوین: وحید باقرزاده، صداگذاری: وحید بقراط‌‌ پور و موسیقی: سیامک سپهری اشاره کرد.   

در جشنواره سه قاره نانت فیلم‌هایی از آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا به نمایش در می‌آید. "نوای بچه ها"، "تمرکز بر سینمای کوبا"، "شاعران جوان شهری" و فیلم‌های منتخب آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین از بخش‌های این جشنواره هستند.

کد مطلب 579088

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