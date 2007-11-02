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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

/هفته سیزدهم لیگ فرانسه/

صدرنشین به مصاف والنسین می رود

صدرنشین به مصاف والنسین می رود

هفته سیزدهم رقابت های فوتبال فرانسه فردا با برگزاری 7 دیدار پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار تیم لیون صدرنشین رقابت ها با والنسین دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه فردا در حالی برگزار می شود که رقابت تیم های لیون و نانسی در صدر جدول رده بندی، همچنان ادامه پیدا می کند. ضمن اینکه از این پس تیم فوتبال رن را هم باید در زمره مدعیان به حساب آورد.

برپایه این گزارش، برنامه رقابت ها به این شرح است:

شنبه 12/8/86
* نانسی - بوردو
* اوسر - لیل
* لیون - والنسین
* مارسی - لوران
* نیس - سوشو
* رن - موناکو
* استراسبورگ - پاریسن ژرمن

یکشنبه 12/ 8/86
* کان - لومان
* تولوز - متز
* لانس - سنت اتین

جدول رده بندی:
1- لیون 28 امتیاز
2- نانسی 24 امتیاز
3- رن 24 امتیاز
4- بوردو 22 امتیاز
........................
18-مارسی 10 امتیاز
19- لانس 9 امتیاز
20- متز 6 امتیاز

کد مطلب 579104

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