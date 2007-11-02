  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

بایسته های اجلاس استانبول -2

ارتقای سطح مذاکرات با آمریکا لازم نیست / مشکل عراق راه حل منطقه ای و بومی می خواهد

ارتقای سطح مذاکرات با آمریکا لازم نیست / مشکل عراق راه حل منطقه ای و بومی می خواهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به در جریان بودن مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق، معتقد است نیازی به ارتقای این مذاکرات نیست.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس همسایگان عراق ، گروه 8 و اعضای شورای امنیت در روزهای آتی گفت: همکاری کشورهای همسایه عراق  مهمترین فاکتور نیل به امنیت در عراق است.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص احتمال مذاکره ایران و آمریکا در حاشیه این اجلاس، گفت: درحال حاضر مذاکره با آمریکا، در موضوع عراق در سطح خاصی در حال انجام است و به نظر نمی رسد نیازی به ارتقای سطح مذاکرات باشد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: با توجه به تنش هایی که آمریکایی ها اخیرا علیه ایران ایجاد کرده اند، دلیلی برای مذاکرات عمیق تر وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: باید برای حل مشکل عراق، یک راه حل منطقه ای و بومی پیدا کرد و دخالت بیگانگان، فقط اوضاع را پیچیده تر می کند.

کد مطلب 579106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها