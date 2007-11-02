ارتقای سطح مذاکرات با آمریکا لازم نیست / مشکل عراق راه حل منطقه ای و بومی می خواهد

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس همسایگان عراق ، گروه 8 و اعضای شورای امنیت در روزهای آتی گفت: همکاری کشورهای همسایه عراق مهمترین فاکتور نیل به امنیت در عراق است.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص احتمال مذاکره ایران و آمریکا در حاشیه این اجلاس، گفت: درحال حاضر مذاکره با آمریکا، در موضوع عراق در سطح خاصی در حال انجام است و به نظر نمی رسد نیازی به ارتقای سطح مذاکرات باشد.

فلاحت پیشه تصریح کرد: با توجه به تنش هایی که آمریکایی ها اخیرا علیه ایران ایجاد کرده اند، دلیلی برای مذاکرات عمیق تر وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: باید برای حل مشکل عراق، یک راه حل منطقه ای و بومی پیدا کرد و دخالت بیگانگان، فقط اوضاع را پیچیده تر می کند.