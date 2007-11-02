نگاه فوتبالدوستان جهان به دیدار آرسنال - منچستریونایتد

دیدار تیم های فوتبال آرسنال و منچستریونایتد فارغ از جنگ صدرنشینی دو تیم، رقابت ونگر و فرگوسن مربیان کهنه کار فوتبال جهان هم به حساب می آید که نگاه فوتبالدوستان جهان را به خود معطوف می کند.