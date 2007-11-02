نگاه فوتبالدوستان جهان به دیدار آرسنال - منچستریونایتد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آرسنال صدرنشین رقابت های لیگ برتر فردا در ورزشگاه امارات میزبان منچستریونایتد است. این دیدار می تواند تا حدود زیادی تعیین کننده قهرمان رقابت های نیم فصل لیگ برتر هم باشد.
آرسنال در رقابت های امسال با مجموعه ای از بازیکنان جوان ، بخت نخست قهرمانی به حساب می آید و این در حالی است که جدی ترین رقیب این تیم در راه کسب عنوان قهرمانی ، منچستریونایتد به حساب می آید.
برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:
شنبه 12/8/86
* آرسنال - منچستریونایتد
* آستون ویلا - دربی
* بلکبرن - لیورپول
* اورتون - بیرمنگام
* فولهام - ریدینگ
* میدلزبرو - تاتنهام
* نیوکاسل - پورتسموث
* ویگان - چلسی
یکشنبه 13/8/86
* منچسترسیتی - ساندرلند
جدول رده بندی:
1- آرسنال 26 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- منچستریونایتد 26 امتیاز
3- منچسترسیتی 22 امتیاز
4- چلسی 21 امتیاز
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18- تاتنهام 7 امتیاز
19- بولتون 6 امتیاز
20- دربی کانتی 6 امتیاز
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