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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

بایسته های اجلاس استانبول -3

ادامه مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست / ایران، عراق و ترکیه علیه "پ ک ک" وارد عمل شوند

ادامه مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست / ایران، عراق و ترکیه علیه "پ ک ک" وارد عمل شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم مذاکرات ایران و آمریکا منوط به بررسی مذاکرات قبلی بر اساس "هزینه فایده" است و اگر ادامه مذاکرات به مصلحت بود، می توان مذاکره را تداوم بخشید.

دکتر الهام امین زاده، نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس همسایگان عراق در استامبول و احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حاشیه این اجلاس، اظهار داشت: با توجه به ابراز خصومت های جدید آمریکا علیه کشورمان و وضع تحریم های یکجانبه و تروریست خواندن سپاه قدس و ... به نظر نمی رسد مذاکره با چنین طرفی به مصلحت باشد .

وی افزود: البته سیاست جمهوری اسلامی ، کمک به مردم و دولت عراق است و اگر مذاکره با آمریکا در این چارچوب بگنجد، باز هم می توان با آمریکا مذاکره کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد تبعات حمله ترکیه به شمال عراق و موضع ایران در این خصوص  تصریح کرد: مبارزه با تروریسم سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است، ولی به نظر می رسد برای ریشه کن کردن گروه تروریستی پ.ک.ک باید هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه فعال وارد عمل شوند ، چون این گروه به منافع هر سه کشور ضربه می زند.

کد مطلب 579112

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