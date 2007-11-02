ادامه مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست / ایران، عراق و ترکیه علیه "پ ک ک" وارد عمل شوند

دکتر الهام امین زاده، نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس همسایگان عراق در استامبول و احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در حاشیه این اجلاس، اظهار داشت: با توجه به ابراز خصومت های جدید آمریکا علیه کشورمان و وضع تحریم های یکجانبه و تروریست خواندن سپاه قدس و ... به نظر نمی رسد مذاکره با چنین طرفی به مصلحت باشد .



وی افزود: البته سیاست جمهوری اسلامی ، کمک به مردم و دولت عراق است و اگر مذاکره با آمریکا در این چارچوب بگنجد، باز هم می توان با آمریکا مذاکره کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد تبعات حمله ترکیه به شمال عراق و موضع ایران در این خصوص تصریح کرد: مبارزه با تروریسم سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است، ولی به نظر می رسد برای ریشه کن کردن گروه تروریستی پ.ک.ک باید هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه فعال وارد عمل شوند ، چون این گروه به منافع هر سه کشور ضربه می زند.