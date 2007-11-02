محمد تقی حاج قاسمی در گفتگو با مهر در ارتباط با فعالیتهای سازمان کار استان تهران در ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک زود بازده گفت : در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان تقاضا و طرح از 30 دستگاه اجرائی به دبیر خانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارسال شد.

وی اظهار داشت : در این ارتباط سهم اعتبارات استان تهران رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان بود که با جذب کل این مبلغ در حال حاضر 2 هزار میلیارد تومان طرح ارسالی به بانکها موجود است.

رئیس سازمان کار استان تهران در خصوص فعالیت های سال جاری تصریح کرد : 3 ماه اول سال جاری به سیاستگذاری گذشت و بعد از آن در رابطه با ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک زود بازده تا کنون هزار میلیارد تومان دیگر نیز طرح جدید جذب شده که به تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز رسیده است.

حاج قاسمی افزود : با توجه به عملکرد خوب طرحهای ارسال شده در سال گذشته به بانکها ، امسال نیزبا استقبال خوبی از سوی بانکها مواجه هستیم و هر تعداد طرح که در بانکها به تصویب نهائی برسد وارد مراحل عقد قرارداد می گردد.

وی از ایجاد 2 کارگروه برای نظارت بر طرحها وارزیابی هزینه ها خبر داد و گفت : در کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری هر شهرستان یک گروه ثابت به دبیری رئیس سازمان کار شهرستان مستقر شده است که با تهیه فرمهای مخصوصی بعد از جمع آوری اطلاعات نظارتی مورد نیاز ، آنها را برای بررسی به کارگروه نظارت استان تحویل می نمایند.

رئیس سازمان کار استان تهران میزان اشتغال ایجاد شده از محل 2 هزار میلیارد تومان اعتبار سال گذشته را 200 هزار نفر پیش بینی کرد و گفت : اگر تمام طرح های سال قبل به بهره برداری برسد برای 200 هزار نفر شغل ایجاد می گردد.

حاج قاسمی میزان اعتبار اختصاص یافته برای بنگاههای کوچک زود بازده را برای استان تهران تا کنون هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت : شاید با اختصاص هزار و 600 میلیارد تومان دیگر به این بخش ، رقم نهائی اعتبارات برای بنگاههای زود بازده استان تهران در سال جاری به 3 هزار میلیارد تومان برسد.

وی همچنین پیش بینی کرد با اختصاص رقم 3 هزار میلیارد تومانی به بنگاههای کوچک استان تهران در سال جاری میزان ایجاد اشتغال با یک روند رشد 50 درصدی نسبت به سال قبل به 300 هزار نفر برسد.