یدالله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه چهارشنبه شب مجمع نمایندگان ادوار مجلس، گفت: در این جلسه اعضای مجمع بر این نکته تأکید داشتند که حرکت مستقل از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم صورت نگیرد و ما نیز مانند سایر احزاب اصلاح طلب، لیست خود را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ارائه کنیم.

وی افزود: در مجمع نمایندگان ادوار مجلس از مدت ها پیش یک کمیته چهار نفره متشکل از کمیته های سیاسی و حقوقی مأموریت یافتند تا اقدامات لازم را در مورد انتخابات مجلس هشتم انجام دهند. بر این اساس فرمی از نامزدهای مورد نظر مجمع تهیه و برای خود این افراد ارسال شد که عده ای موضوع تمایل و عده ای دیگر نیز عدم تمایل خود برای کاندیداتوری در انتخابات را اعلام کردند.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس ادامه داد: در کنار این فرم ها، ما نیز افراد کارآمدی که می توانند در مجلس مفید واقع شوند را لیست کرده ایم که این فهرست به اضافه کسانی که تمایل خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده اند را در لیست نهایی خود قرار خواهیم داد.

اسلامی با بیان اینکه کمیته چهار نفره مجمع نمایندگان ادوار مجلس یک هفته فرصت دارد تا جمع بندی نهایی خود را به شورای مرکزی این تشکل ارائه کند، گفت: لیست پیشنهادی مجمع نمایندگان تا پایان هفته آینده، نهایی و به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ارائه می شود.

وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در در جلسه اخیر مجمع نمایندگان ادوار مجلس، گفت: در این جلسه علاوه بر بررسی مسائل داخلی، برخی مسائل خارجی نظیر سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سفر کارشناسان و مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و تحولاتی که در شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.