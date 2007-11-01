شایعه احتمال برقراری حالت فوق العاده در پاکستان سفر بوتو را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بی نظیر بوتو در کنفرانس مطبوعاتی خود در کراچی گفت : من برنامه های خود برای عزیمت به دبی به منظور ملاقات با فرزندان و خانواده ام را به علت شایعاتی درباره احتمال برقراری حالت فوق العاده در پاکستان لغو کردم. وی افزود: من با شورای رهبری حزب خود رایزنی کردم و تصمیم به ماندن در پاکستان گرفتم.

بوتو گفت : براساس این شایعات، ژنرال پرویز مشرف (رئیس جمهور) قصد دارد؛ چنانچه دادگاه عالی پاکستان پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر را لغو کند، حالت فوق العاده اعلام کند.

برپایه این گزارش، مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در ماه اکتبر به طور غیر رسمی پیروز شد، اما دادگاه عالی پاکستان اعلام رسمی و نهایی پیروزی وی را به بعد از رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه مشرف موکول کرد و اگر رای دادگاه به نفع مشرف تمام نشود؛ اطرافیان وی از امکان اعلام حالت فوق العاده سخن گفته اند.



حزب مردم پاکستان به ریاست بوتو پیشتر اعلام کرده بود که وی به زودی به خاطر مسائل خانوادگی به دبی و آمریکا سفر خواهد کرد. بوتو در 18 اکتبر(26 مهر) پس از هشت سال زندگی کردن در تبعید در دبی و در پی صدور فرمان عفو مشرف به پاکستان بازگشت.