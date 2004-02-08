عملكرد ناموفق مجلس ششم در تعقيب اهداف ملت تمايل به شركت در انتخابات را كاهش داده است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با ابراز اميدواري از اينكه انتخاباتي با شور و هيجان و با مشاركت قابل قبول برگزار شود، افزود: البته حوادثي در دوره چهارساله مجلس ششم اتفاق افتاد كه متاسفانه به قضاوت همه صاحب نظران از جمله نمايندگان سرشناس جناح اكثريت مجلس ششم مجلس ناموفقي درتعقيب اهداف ملت بود.

توكلي تصريح كرد: تمام نظرسنجي هايي كه نهادهاي مختلف با گرايش هاي متفاوت از وزارت اطلاعات گرفته تا رياست جمهوري و صدا و سيما و حتي موسسات خصوصي داشتند، حاكي از اين بود كه مشكل اساسي مردم مشكلات معيشتي، اقتصادي و اجتماعي است اما متاسفانه مجلس ششم عمده وقت خود را صرف مسايل كم اهميت تر كرد مسايلي كه تنش ها را تشديد كرد و اين افزايش تنش تاثيرات منفي اقتصادي بر زندگي مردم گذاشت و مردم را آزرده خاطر كرد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه اين حوادث باعث شده كه در اين دوره تمايل به شركت كمترازدوره هاي قبل باشد، اظهارداشت: حادثه تحصن نمايندگان واتخاذ شيوه هاي فشار به جاي تعقيب راههاي قانوني نيزكه نمايشي از قدرت در ذهن ها تداعي مي كند، تاثير منفي دارد.

وي خاطرنشان كرد: درعين حال با تدبير رهبري مساله ختم شده است و اميد است كه انتخاباتي فعال و پرنشاط داشته باشيم و اكثريت قابل اعتنايي به پاي صندوق هاي راي آمده و متناسب با تشخيص خود به نمايندگان مورد علاقه شان راي بدهند.

توكلي پيش بيني تركيب مجلس هفتم را زود هنگام دانست و گفت: در اين زمينه بهتر است صبر كنيم تا ببينيم مردم چه تصميمي اتخاذ خواهند كرد.

اين كارشناس مسايل سياسي اضافه كرد: به طور عمومي آن چيزي كه مي توان حدس زد اين است كه جناحي كه اكنون در مجلس اكثريت دارد، در مجلس هفتم از اكثريت خارج شود، اما اينكه تركيب دقيقا به چه شكلي خواهد بود، پيش بيني آن از نظر سياسي مشكل است.

وي درباره درخواست برخي از مسئولان اجرايي براي تعويق زمان برگزاري انتخابات، گفت: اينكه مجريان به طورصريح به نفع دسته اي از سياستمداران موضع گيري كنند و حتي اصرار قوه مجريه بر تجديدنظر شوراي نگهبان درباره تعداد معيني از رد صلاحيت شده ها كه آنها را در واقع شهروند درجه اول تبديل مي كند، از جهت سلامت انتخابات نگران كننده است اما در مجموع به اين دليل كه راي مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي نهادينه است، اميدوارم كه اين نگراني ها با دقت شخص آقاي خاتمي از بين رفته و در عمل انتخاباتي قابل اعتماد و آزاد را شاهد باشيم.





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