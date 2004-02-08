حمايت از بخش خصوصي ، صنعت گردشگري را رونق مي دهد

داريوش اسد زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: دولت با ادغام سازمانهاي ايرانگردي وميراث فرهنگي قصد دارد صنعت جهانگردي را ارتقا بخشد وبه نظر مي رسد با انجام اين كاركمك زيادي به گردشگري وپيشرفت اين صنعت شود .

وي افزود: سازمان جديد ميراث فرهنگي وگردشگري بايد، استراتزيك جهانگردي كشوررا تدوين كند ومانيز دراين راه با آنها همكاري خواهيم كرد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از عواملي كه مي تواند درزمينه ارتقاي اين صنعت نقش موثري داشته باشد حمايت از بخش خصوصي وهمچنين تدوين قوانين تسريع كننده در جهت رشد وتوسعه گردشگري است.

رييس موسسه مطالعات استراتزيك جهانگردي تاكيد كرد: صنعت جهانگردي صنعتي فرابخشي است وظرفيتهاي ويژه اي براي ايجاد اشتغال در كشور دارد بنابراين تنها با مديريت صحيح وهماهنگ بين ارگانهاي ديگرمي تواند گامهاي موثري دراين زمينه بردارد.

وي درخصوص حذف بخشي از بودجه سازمان جديد گفت: تا به امروز اين صنعت در كشور ما صنعت قابل اتكايي نبوده كه دولت بخواهند از آن درآمدي داشته باشد ، بنابراين نمي تواند براي سازمان جديد بودجه زيادي نيزدر نظر بگيرد ، البته بودجه بخش كوچكي از كار است وسازمان با مديريت موفق وقدرت زياد مي تواند مشكلات موجود را از بين ببرد.

اسدزاده درباره اجرايي شدن طرح جامع گردشگري دركشور گفت: اين طرح بدليل ناسازگاري با روحيات واهداف جامعه ما ، در كشور قابل اجرا نيست، بنابراين در ابتدا بايد بازارهاي هدف وروحيات ايران را بشناسيم وبراساس آن طرح را بازبيني وبه آن عمل كنيم.