افزایش توانایی راهنمایان تور با برگزاری دوره های تخصصی

امیرحسین اربابان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بیمه راهنمایان تور، افزود: پس از بحثهای فراوان سرانجام از دو ماه گذشته بیمه راهنمایان تور وارد مرحله جدیدی شد و به ترتیب مقدمات بیمه راهنمایانی که متقاضی این امر هستند فراهم می شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی از راهنمایان بازنشسته هستند و برخی دیگر نیز توان پرداخت هزینه بیمه را بصورت ماهانه ندارند به همین دلیل این دو گروه متقاضی بیمه شدن نیستند.

عضو هیات مدیره جامعه راهنمایان تور همچنین به لزوم ارائه آموزشهای تخصصی برای راهنمایان تور اشاره و تاکید کرد: علاوه بر دوره هایی که برای تمامی راهنمایان نیاز است ، برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی نیز می تواند کمک بسیار زیادی در افزایش توانایی آنان داشته باشد.

اربابان گفت: بحث عرضه و تقاضا در خصوص راهنمایان تور وارونه اجرا می شود ، به جای افزایش تقاضا ، ما عرضه را بالا برده ایم و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: سالانه 400 تا 500 راهنمای تور با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد سیستم می شوند در صورتیکه برای آنان بازارکاری وجود ندارد.