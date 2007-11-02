تولید فناوریهای 233 میلیارد دلاری در MIT / دانشگاه و صنعت ایران در زبان با یکدیگر اختلاف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرحسین دوالی روز گذشته در گردهمایی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها در مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب در مورد نقش دانشگاهها در توسعه فناوری با ذکر مثالی از دانشگاه MIT افزود: در حدود 4 هزار شرکت موفق از درون دانشگاه MIT بیرون آمده که از این شرکتها فناوریهای پیشرفته ای معادل 233 میلیارد دلار یعنی معادل 116 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی (برابر با تولید ناخالص داخلی سه سال گذشته ایران) به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر مالیاتی که این شرکتها به دولت ارائه می دهند به اندازه درآمد نفت ایران است و باعث شده اند 1 میلیون شغل را به دانشگاه MIT منتسب کنند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت با ذکر مثال دیگری از برندگان جایزه فیزیک امسال گفت: اثر اقتصادی اختراعی که برندگان فیزیک جایزه نوبل امسال داشت از 20 سال قبل یعنی زمان به ثبت رسیدن این اختراع آغاز شده بود و در حال حاضر بیش از 700 میلیون هارد دیسک از این فناوری استفاده می کنند و کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون دارد.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت با اشاره به چالشهای ارتباط دانشگاهها با صنعت گفت: صنعت به دنبال تولید محصول است و آنچه می خواهد بیشتر فناوری است نه دانش، دانشگاه و صنعت در زبان نیز با یکدیگر اختلاف دارند علاوه بر اینها سرعت انجام کار نیز در صنعت بسیار سریعتر از دانشگاهها مد نظر است و به لحاظ ارزش نیز در صنعت با سود و سهام و در دانشگاه با اعتبار علمی سر و کار داریم.

وی اضافه کرد: از این رو باید فرمولی طراحی شود که از نقاط مثبت تعامل دانشگاهها با صنایع استفاده کند و گرفتار چالشها نشود.

دوالی در بحث تعاملات دانشگاه با صنعت، اجرای طرح بند واو تبصره 9 (اختصاص بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش)، طرح ماده 102 (اجرای طرحهای پژوهشی دانشگاهی با همکاری دانشگاه و صنعت)، توسعه تعاملات ایجاد مراکز رشد و ارتباط با صنایع کوچک خصوصی را مثبت ارزیابی کرد.