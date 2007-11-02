ضرورت افزایش تربیت فوق تخصص در زمینه خون و انکولوژی / صرفه جویی یک میلیادر دلاری کشور با پیوند مغز استخوان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اردشیر قوام زاده در مراسم جشن انجام موفقیت آمیز دو هزارمین پیوند مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران که روز گذشته در تالار مرکز قلب تهران برگزار شد، افزود: در سال 62 برای نخستین بار رشته فوق تخصصی انکولوژی در کشور تأسیس شد و نتیجه آن تصمیم در حال حاضر تربیت 130 فوق تخصص در رشته های خون و سرطان بالغین و خون و سرطان کودکان است.

وی با انتقاد از توزیع ناعادلانه فوق تخصصین انکولوژیست در کشور یادآور شد: در حال حاضر دو استان لرستان و ایلام از فوق تخصصی انکولوژی بهره نمی برند و این توزیع ناعادلانه باید به ترتیبی بهبود یابد تا مراکز تحقیقاتی شهرهای بزرگ نیز دچار مشکل نشوند.

قوام زاده با تشکر از کلیه کادر حاضر در مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان به دلیل فعالیت های 16 ساله و مسئولین کشوری به دلیل حمایت هایشان یادآور شد : کارهای اولیه این مرکز در سال 56 آغاز شد و پس از اینکه بخش ریه و خون را در بیمارستان شریعتی از هم تفکیک کردیم کارهای ابتدایی تأسیس بخش خون و انکولوژی را به انجام رساندیم.

وی مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران را قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای منطقه ندانست و گفت : این مرکز توانسته است در مدت 16 سال بیش از 2 هزار پیوند مغز استخوان انجام داده است و از 30 پیوند در سال 69 به 360 پیوند به صورت سالانه رسیده ایم که تنها مرکز قابل مقایسه با ما، مرکز پیوند مغز استخوان سیاتل آمریکا با سابقه 40 ساله است.

رئیس مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بی نظیر خواندن مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه خاطرنشان کرد: با ایجاد بانک خون بند ناف در مرکز می توانیم بیماران منطقه را نیز پوشش دهیم که می تواند از دو جنبه علمی و اقتصادی برای کشور منعفت داشته باشد.

وی با بیان اینکه 72 درصد کل 2 هزار مورد پیوند هم اکنون زندگی راحتی را دنبال می کنند، یادآور شد: پیوند مغز استخوان در کشور ارزان ترین نوع پیوند محسوب می شود و حتی از عوارض نازایی نیز به دور هستند.

قوام زاده در خصوص صرفه جویی ارزی ناشی از انجام عمل پیوند مغز استخوان و سلول درمانی گفت: هر عمل پیوند مغز استخوان که حدود 300 هزار تا 500 هزار دلار در دنیا هزینه دارد که با احتساب تعداد پیوندهای انجام شده، حدود 600 میلیون تا یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی صورت گرفته است.

وی همچنین در خصوص تعرفه پائین پیوند و میزان حقوق ناچیز گروه پرستاری بخش های پیوند به وزیر بهداشت پیشنهاد کرد این تعرفه ها مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات خون و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص دخالت گروهی از رادیوتراپیست ها در حوزه پزشکی در زمینه درمان های پیوند هشدار داد و گفت: این عده از متخصصین رادیوتراپی بر اساس یک آئین نامه ای که به اشتباه صادر شده است در حوزه درمان پزشکی وارد شده اند که آسیب های جدی را به روند درمان بیماران پیوندی وارد می کند.