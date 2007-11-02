برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های آرسنال و منچستریونایتد درچارچوب هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 16:10 دقیقه فردا از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

این درحالی است که دیدار تیم های بایرن مونیخ و اینتراخت هم ساعت 18 فردا پخش می شود. مسابقه میلان و تورینو سومین دیدار اروپایی است که فردا به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما به تصویر کشیده می شود و این بار در ساعت 23 پخش خواهد شد.

علاقمندان به فوتبال باشگاهی اسپانیا می توانند دیدار تیم های رئال مادرید و سویا را ساعت یک بامداد روز یکشنبه (با تاخیر) به تماشا بنشینند.