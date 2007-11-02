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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

دیدارهای حساس فوتبال باشگاهی اروپا به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های آرسنال و منچستریونایتد درچارچوب هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 16:10 دقیقه فردا از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

این درحالی است که دیدار تیم های بایرن مونیخ و اینتراخت هم ساعت 18 فردا پخش می شود. مسابقه میلان و تورینو سومین دیدار اروپایی است که فردا به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما به تصویر کشیده می شود و این بار در ساعت 23 پخش خواهد شد.

علاقمندان به فوتبال باشگاهی اسپانیا می توانند دیدار تیم های رئال مادرید و سویا را ساعت یک بامداد روز یکشنبه (با تاخیر) به تماشا بنشینند.

کد مطلب 579157

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