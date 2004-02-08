به گزارش خبرنگارسياسي مهر، رييس جمهوردراين مراسم با اشاره به اينكه سياستمداران ميهمان تاريخ اند وعالمان و مصلحان، انديشمندان و هنرمندان ميزبان هستند گفت: رشد بشريت، زندگي وهمزيستي نتيجه فعاليت رهبران علمي و فكري جامعه است و دانشمندان ماندگاران و صاحبان قدرت دفن شدگان تاريخ اند.

وي افزود: دير يا زود اين سياستمداران بايد از سر سفره تاريخ برداشته شوند در حالي كه عالمان و هنرمندان تهيه كننده غذاي روح براي جوامع عصر خويش و جوامع بعدي است.

وي تصريح كرد: اگرانسان صاحب تمدن است و اگر زندگي انسان رشد مي كند و اگر انسان شيوه همزيستي و محبت را مي آموزد اينها همه نتيجه مصلحان و متفكران و رهبران معنوي و فكري و علمي جوامع است.

خاتمي با اشاره به اينكه پيامبران ماندگارند چنانچه فيلسوفان ، عالمان و هنرمندان گفت: صاحبان قدرت كه در دوران خويش نيز زندگي شان داراي زرق و برق بوده است در تاريخ مدفون مي شوند همانند آنان كه روزي داعيه خدايي داشته اند و آنچه از آنان مانده است جسد بي جان موميايي شده اي است كه به قدرت خداوند و تعبير قرآن براي عبرت انسانها باقي مانده است.

رييس جمهوري در ادامه گفت: كجايند آنان كه متملاقانه باتملق هاي مشمئزكننده و پر از مبالغه خويش آنان را به قدرت رسانده اند؟

آنان كه با قدرت شمشير براي برهه اي از زمان بر جامعه مسلط شده بودند .

رييس جمهوري تاكيد كرد: خوشبختانه در زمان ما لااقل به لحاظ تئوري اجماع جامعه بشري براين است كه قدرت بايد توسط مردم مهار شود و جلوي خودسري هاي قدرت گرفته شود و مردم سالاري دستاورد كمي نيست بلكه حاصل رنج ها، مشقت ها و تحقيرها و توهين هايي بوده است كه انسان در طول تاريخ ديده است.

وي متذكر شد كه نبايد بگويم كه امروز مردم سالاري بهانه اي براي اشغال و سركوب است آنان كه چنين مي كنند خود خيانت كارند چرا كه مردم سالاري امرمهمي است و بايد بزرگ داشته شود.

رييس جمهور تصريح كرد: قدرتمندي كه قدرت خود را از مردم نگرفته است و آن را در مقابل مردم به كار مي گيرد حتي دين وعلم و هنر را در جهت قدرت خويش به كارمي گيرد و حتي كوشيده است تا تاريخ را تحريف كند و تاريخ سازي كند و رذايل خود را در جامعه فضايل بپوشاند با گذشت زمان مورد قضاوت تلخ و بي حرمانه تاريخ واقعي قرار مي گيردو علم و فرهنگ و هنرباقي مي ماند.

رييس جمهور همچنين اضافه كرد: شاهان زورگو و قدرتمندان خودكامه مي روند اما انسانهايي كه براي مردم واعتدال روان و بهبود زندگي مردم تلاش كردند مي مانند.

وي تصريح كرد: حتي در طول تاريخ نه تنها بركات فكري و اصلاح گري آنان مي ماند بلكه به گذشت زمان با چنان ستايشي روبرو مي شوند كه قدرتمندان زورگو در دوران حيات كوتاه و ننگين خويش به صورت ظاهري هم از چنين ستايشي برخورد نبوده اند.

رييس جمهوري با اشاره به اينكه علي رغم همه جريانهاي مخالف ، اخلاق ، ادب وعلم مي ماند و زندگي را شاداب مي كند گفت: سخن من با شما محققان است كه دانش و معرفت كه بايد باعث حيات و بالندگي زندگي باشد و صنعت كه بر آمده از دانش است هم متكي و نتيجه پژوهش است . بنابراين اگر بخواهيم در اين زمينه ها دستاورد داشته باشيم بايد پژوهش را ارج بنهيم .

رييس جمهوري سامان دادن به امر پژوهش را يكي از مسائل مهم براي كشور دانست و گفت: ما با مشكلات فراوان اقتصادي و مديريتي روبرو هستيم ، توليد ناخالص داخلي ما در مقايسه با كشورهاي صنعتي و ثروتمند بسياراندك است، درآمد سرانه ما نسبت به خيلي از كشورها پايين تر است ، ساز و كار دولتي و ديوان سالاري ما بيمار است ضمن اينكه بخش خصوصي آنطور كه بايد پا نگرفته است كه اينها از بيماريهاي جامعه مديريتي و اقتصادي مان كه ازجمله اهداف اين دولت دراين شش ساله بوده كه با همه مشكلات در اين وضعيت تغيير ايجاد كرده است كه با توجه به امكانات و محدوديت ها از شرايط ناراضي نيستيم اما قضاوت اصلي را به نظر صاحب نظران منصف واگذارمي كنيم .

خاتمي گفت: يكي از آثار مشكلات به اولين جايي كه لطمه مي بيند در كشورهايي مثل ما آموزش و پژوهش است و آنچه مهم است اهتمام بيشتر به دانش و آموزش دركشور است كه در برنامه سوم توسعه اهداف خوبي را داشته و در قسمتهاي آموزشي تا حدودي به اين مسئله رسيدم اما در عرصه پژوهش نتوانستيم به اهداف مطلوب خود برسيم . البته در برنامه توسعه چهارم اين اهداف بالاتر است .

خاتمي تصريح كرد: آيا ما از فرصت هايي كه حتي محدود هم بوده است به درستي استفاده كرده ايم ، آيا ساماندهي امر آموزش و تحقيق درست است كه اگر چنين باشد خيلي بيش از آنچه كه نتيجه گرفته مي شود از امكانات موجود مي توان نتيجه گيري كرد به همين دليل دولت تصميم به تغيير در اين سازمان گرفت به همين دليل وزارت آموزش عالي به وزارت علوم تحقيقات و فناوري تبديل شد.

خاتمي تاكيد كرد: براي بهبود و ساماندهي بيشتر اين سازمان لايحه و طرحي را ارايه كرديم كه متاسفانه همچون بسياري ديگر از لوايح اصلاحي با موانعي كه مي دانيد روبرو شد و اميدواريم كه بتوانيم به زودي اين موانع را كنار بگذاريم .

خاتمي تصريح كرد: محيط سياسي ، فرهنگي و اجتماعي بايد براي علم و پژوهش آماده باشد و اين تنها بر عهده دولت نيست بلكه مردم بايد خود بخواهند كه محيطي آزاد ، آرام و محيطي كه در آن انسان به انديشه انسان احترام داشته باشد فراهم آورند. و جز به محيط آرام و آزاد و مردمسالار تن ندهند.

خاتمي متذكر شد: مشكلات تاريخي كه برسر راه چنين محيطهايي وجود دارد با تدبير و آرامش و با قبول كردن اين مسئله كه تغييرات تدريجي حاصل مي شود برداشته و جايگاه و پايگاهي كه ايران بايد درجهان داشته باشد را پيدا كند .

خاتمي با اشاره به حضور در بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب گفت: انقلابي كه درواقع پايان يك دوره سياه در تاريخ ما و آغاز يك مرحله جديد بود را از ياد نبريم كه در انقلاب چه مي خواستيم و مي خواستيم به كجا برويم .

رييس جمهوري تصريح كرد: بايد روي همان آرمانها پافشاري كنيم و بتوانيم جامعه اي كه خاص اين ملت در مردمي ترين انقلاب جهان بود برسيم .

بر اساس اين گزارش پيش از سخنان رييس جمهور جعفر توفيقي وزير علوم و تحقيقات و فناوري گزارشي از عملكرد اين وزارت خانه ارايه كرد ضمن اينكه در اين مراسم از 33 نفر از برگزيدگان جشنواره بين المللي خوارزمي توسط رييس جمهور تقدير به عمل آمد.