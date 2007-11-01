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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۳۰

فرانس پرس خبر داد:

ورود ناگهانی بی نظیر بوتو به دبی

ورود ناگهانی بی نظیر بوتو به دبی

در حالی که بی نظیر بوتو شب گذشته از لغو سفرهای خود به خارج از پاکستان خبر داده بود؛ رسانه ها امروز از ورود وی به فرودگاه دبی در امارات متحده عربی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای فرودگاه بین المللی دبی لحظاتی پیش خبر دادند که بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان برای دیدار با خانواده اش وارد دبی شد.

این در حالی است که بی نظیر بوتو شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود در کراچی گفت : من برنامه های خود برای عزیمت به دبی به منظور ملاقات با فرزندان و خانواده ام را به علت شایعاتی درباره احتمال برقراری حالت فوق العاده در پاکستان لغو کردم. وی افزود: من با شورای رهبری حزب خود رایزنی کردم و تصمیم به ماندن در پاکستان گرفتم.

بوتو افزود: براساس این شایعات، ژنرال پرویز مشرف (رئیس جمهوری) قصد دارد؛ چنانچه دادگاه عالی پاکستان پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر را لغو کند، حالت فوق العاده اعلام کند.

حزب مردم پاکستان به ریاست بوتو پیشتر اعلام کرده بود که وی به زودی به خاطر مسائل خانوادگی به دبی و آمریکا سفر خواهد کرد. بوتو در 18 اکتبر(26 مهر) پس از هشت سال زندگی کردن در تبعید در دبی و در پی صدور فرمان عفو مشرف به پاکستان بازگشت.

کد مطلب 579160

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