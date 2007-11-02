حضور تنها 8/ درصد تحصیلکرده در بخش کشاورزی ایران !

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در حاشیه گردهمایی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها با اشاره به وجود نیروی متخصص دانشگاهی در کشور و وجود بیکاری تصریح کرد : حرکت به سمت کارآفرینی و ایجاد اشتغال توسط فارغ التحصیل دانشگاهی برای رفع بیکاری موثرتر از این است که فارغ التحصیل دانشگاهی انتظار کار دولتی را داشته باشد.

ابلاغ ارائه درس کارآفرینی در دانشگاهها

وزیر علوم در پاسخ به سئوالی در مورد ایجاد درس کارآفرینی در دانشگاهها گفت: درس 2 واحد کارآفرینی به عنوان یک درس اختیاری در دانشگاههای کشور اجرا می شود و این موضوع به دانشگاهها نیز ابلاغ شده است.

زاهدی با بیان اینکه رویکرد وزارت علوم در بحث ایجاد رشته های جدید کاملا کاربردی است گفت: با این رویکرد، نیازهای کشور را بررسی کردیم. از این رو رشته های بین رشته ای را مانند حقوق IT، حقوق انرژی، حقوق دریا و ... برای به وجود آمدن مکانیزم جلوگیری از برخی سوء استفاده ها و دفاع از حقوق منافع ملی در دستور کار قرار دادیم.

وزیر علوم در زمینه برگزاری هفته پژوهش در سال جاری گفت: امسال در هفته پژوهش، فناوری‌های دانشگاهها و R& D معرفی شوند که همین امر تعاملی را بین دانشگاهها و سایر ارگانها ایجاد می کند. ارائه برخی رساله های کاربردی موفق و تولیدات علمی دانشگاهها نیز از برنامه های این هفته خواهد بود.