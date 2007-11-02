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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

در خراسان رضوی؛

200 هزار دانش آموز در برنامه های هفته بسیج دانش آموزی شرکت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دانش آموزی گفت: 200 هزار نفر از دانش آموزان بسیجی عضو پیشگامان و پویندگان در برنامه های هفته بسیج دانش آموزی شرکت می کنند.

سرهنگ حسن بزی وز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیشگامان و پویندگان در هزار و 450 واحد مقاومت و در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان جذب بسیج دانش آموزی شده اند و درحال فعالیت هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دانش آموزی ادامه داد: در هفته بسیج دانش آموزی 25 برنامه با رویکرد فرهنگی در نظر گرفته شده که با عنوان حماسه بزرگ اتحاد و انسجام اسلامی برگزار می شود.

سرهنگ بزی وز برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی، مذهبی، کوهپیمایی طرح جماران با شرکت 500 خواهر پیشگام،غبار روبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و انسجام و اعزام تعدادی از یادگاران ( اشخاص زمان جنگ ) به مدارس جهت سخنرانی درجمع دانش آموزان را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته بسیج عنوان کرد.

وی بر پایی 700 نمایشگاه تصویری، دیدار با جانبازان در آسایشگاه امام خمینی (ره) درپارک ملت مشهد، برگزاری مسابقه دلنوشته به امام زمان (عج) و نشست های فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

بالغ بر هزار گروهان در یوم الله 13 آبان در این حماسه غرور آفرین شرکت می کنند.

کد مطلب 579167

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