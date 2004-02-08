"نقد"بدون ريشه يابي و ارائه راه حل سازنده نخواهند بود

مجيد رضائيان ، رئيس كميته داوران نخستين جشنواره مطبوعات حوزه شهري در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب ، با تأكيد بر اينكه بي ترديد در چنين شرايطي بايد آثار ارائه شده را دقيق تر و حرفه اي تر بررسي كرد، گفت : براي آنكه در پايان ، نتيجه مطلوب و از پيش تعيين شده براي اين جشنواره حاصل شود، لازم است محوريت نقد سازنده در آثارارائه شده نمود عيني داشته باشد .

رضائيان با اشاره به وجود مطبوعات تخصصي بسيار در ميان مطبوعات كشور، تصريح كرد : برگزاري جشنواره مطبوعات در حوزه شهري ، مي تواند شروعي ارزنده ، براي برگزاري جشنواره هاي تخصصي ديگر در حوزه مطبوعات كشور باشد .

رئيس كميته داوران نخستين جشنواره مطبوعات حوزه شهري يادآورشد : با نگرش جدي به مسائل تخصصي ، شرايطي ايجاد مي شود تا رسانه هاي مختلف كشور ، به موضوعات تخصصي، با دقت بيشتري پرداخته و مسئله نقد را نيز ، بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند .

وي با اشاره به توجه ويژه اي كه به موضوع " نقد" ، در برگزاري جشنواره مطبوعات حوزه شهري خواهد شد ، گفت : پرداخت سازنده به اين موضوع ، متوليان برگزاري جشنواره را متوجه ضعف ها و كاستي ها كرده و پرداختن به آنها ، درآينده از سوي مديريت بكار گرفته مي شود .

رضائيات با تأكيد بر اينكه " نقد " بدون ريشه يابي و ارائه راه حل ، چندان سازنده نخواهد بود ، افزود : وقتي نقطه ضعفي مطرح مي شود ، به موزات آن بايد دلائل ، علت ها و راهكارهاي رفع آن نيز ارائه شود .

وي تصريح كرد : آثاري كه چنين ويژگي هايي داشته باشند ، آثاري هستند كه استراتژي مديريتي را تحت تأثير قرار مي دهند و در هنگام داوري نيز ، موارد فوق به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت .

رئيس كميته داوران نخستين جشنواره مطبوعات حوزه شهري در ادامه گفت وگو با "مهر"، به قدرت بسيارو تأثير گذاري عميق رسانه ها اشاره كرد و اظهار داشت : در ميان رسانه هاي مختلف ، مطبوعات به طور خاص جايگاه ويژه اي دارند و آثارشان در مخاطب ماندگار است .

وي تصريح كرد : بي شك با توجه به اين تأثير گذاري ، بسيار ضروري و پسنديده است ، در سياست گذاري و همچنين عملكرد اين رسانه ، تغييرات و اصلاحات ارزنده اي صورت گيرد تا شاهد ارتقاء عملكرد اين رسانه باشيم .

رئيس كميته داوران نخستين جشنواره مطبوعاتدر حوزه شهري تأكيد كرد: جشنوراه مطبوعات در حوزه شهري ، اقدامي مناسب ، براي شروع بازنگري چگونگي فعاليت ها در مطبوعات كشور است .

فريدون صديقي ، حسين قندي و مجيد رضائيان به عنوان داوران نخستين جشنواره مطبوعات در حوزه شهري انتخاب شده اند كه هر يك ، سالها است در زمينه مطبوعات و روزنامه نگاري فعال هستند . رضائيان مسئوليت رياست كميته داوري را نيز بر عهده دارد .

گفتني است ، علاقمندان تا 10 اسفند ماه فرصت دارند آثار خود را كه طي يك سال گذشته در خبرگزاري ها و مطبوعات كشور منتشر شده ، به دبير خانه جشنواره ، واقع در تهران ، پل كريمخان زند ، خيابان ايرانشهر شمالي ، كوچه رضا ملكيان ، پلاك 33 ، طبقه دوم ، دفتر مطالعات و پژوهش هاي راهبردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ارسال كنند .

آثار برتر اين جشنواره كه قرار است از اين پس به صورت ساليانه برگزار شود ، 9 ارديبهشت ماه 1383 ، همزمان با سالروز آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، معرفي مي شوند .

شهرداري ، شوراي اسلامي شهر تهران و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، برگزار كنندگان جشنواره مطبوعات در حوزه شهري هستند.

