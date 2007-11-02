اعطای بودجه مراکز تحقیقاتی بر اساس میزان کارآیی / رشد هزار درصدی امکان پیوند مغز استخوان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیدوار رضایی روز گذشته در مراسم جشن دو هزارمین پیوند مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران که در تالار مرکز قلب تهران برگزار شد، افزود: به این ترتیب اگر هزینه واقعی و تمام شده بدون کسری محاسبه شود همه در سرانه درمانی و هم در بودجه تحقیقاتی مراکزی که به صورت توأم به این کار می پردازند، رشد می کند.

رضایی ایران را یکی از کشورهای مطرح منطقه در علوم پزشکی برشمرد و گفت: می توانیم ادعا کنیم دانشمندان ما به کارهایی دست زده اند که در منطقه نظیر آنها وجود ندارد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس فعالیت مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران را نمونه ای موفقیت آمیز از تلاش دانشمندان ایرانی علی رغم کمبودها برشمرد و گفت: پژوهشگران ایرانی با اعتقاد و ایمان به باورهای دینی و ملی توانسته اند به این موفقیت دست یابند و همه می دانیم که سختی های بسیاری را تحمل می کنند.

وی با اشاره به یکی از روایات دینی مبنی بر اینکه زمانی که دانشمندی حق و ایده ای را مطرح می کند باید بداند که پس از آن سختی های بسیاری را باید بپذیرد اما دیدن نتیجه آن بسیار امیدبخش است، گفت: وجود چنین مراکز تحقیقاتی در کشور مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی است.

رضایی به رشد هزار درصدی امکان پیوند مغز استخوان در کشور در طول سالیان اخیر اشاره و ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که هیچ بیماری در نوبت پیوند باقی نماند.

وی در خصوص حمایت های مجلس شورای اسلامی و دولت از بیماران و فعالیت هایی که در زمینه پیوند مغز استخوان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: مجلس قانونی به نام هیئت امنای ارزی تصویب کرده است که در آن برای کسانی که باید برای درمان به خارج از کشور سفر کنند به جای این امر از مراکز تحقیقاتی داخل کشور که توان انجام آن کار را دارند، حمایت های اعتباری صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد : با کمک این قانون سالانه 2 میلیارد تومان در اختیار محققان قرار می گیرد که البته مجلس و دولت به کم بودن این اعتبار اذعان دارند.

وی با اشاره به 3 برابر شدن اعتبارات برای بیماران خاص یاد آور شد: باید با اولویت بندی و نیاز سنجی بودجه به صورت واقعی اختصاص یابد. همچنین وضع قانون استفاده از اعضای افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند نیز، از دیگر اقدامات مجلس در بهبود فرآیند درمانی برای بیماران پیوندی است.