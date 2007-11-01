استرالیا میزبانی جام جهانی 2018 را می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، فرانک لووی رئیس اتحادیه فوتبال استرالیا معتقد است کشورش توانایی این را دارد که میزبانی این رقابت ها را بر عهده بگیرد، با وجود اینکه انگلیسی ها رقیبی جدی برای تصاحب میزبانی به شمار می آیند.

کشورهای انگلستان، روسیه، بنلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، چین، مکزیک و آمریکا از جمله اصلی ترین نامزدهای کسب میزبانی جام جهانی 2018 به شمار می آیند.

لووی گفت: من مطمئنم. اما باید با کار سخت و تلاش بسیار، میزبانی جام جهانی 2018 را به نام خود کنیم. به نظر من استرالیا این شانس را دارد که میزبان شود و میزبانی خوبی از این رقابت ها به عمل بیاورد.