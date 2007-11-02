به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم درباره یک یاغی مرموز و اسرارآمیز با بازی ایزاک د بانکوله است که می‌کوشد عملیاتی تبهکارانه را در اسپانیا به پایان برساند.





جیم جارموش

در این فیلم نیز مانند "گل‌های پژمرده"، پروژه قبلی جارموش گروهی از ستاره‌های مطرح سینما نقش آفرینی می‌کنند تا سبک کاری عموما نامتعارف جارموش بیشتر برای تماشاگر بیشتر قابل درک باشد. فیلمبرداری از ماه فوریه در اسپانیا آغاز می‌شود. د بانکوله، بازیگر 50 ساله اهل ساحل عاج پیش از این در فیلم‌های "شب روی زمین" (1991)، "گوست داگ: شیوه سامورایی" (1999) و "قهوه و سیگار" (2003) با جارموش همکاری کرده است. او در فیلم "گوست داگ" نقش یک بستنی فروش فرانسوی زبان را به عهده داشت.

"گل‌های پژمرده" با بازی بیل موری، ژولی دلپی، شارون استون، جسیکا لانگ و تیلدا سوئینتن، جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن سال 2005 را از آن خود کرد و با 7/46 میلیون دلار فروش جهانی پرفروش‌ترین فیلم جارموش تاکنون است.

"زمین خورده قانون" (1986)، "قطار اسرارآمیز" (1989) و "مرد مرده" (1995) از دیگر ساخته‌های این فیلمساز 54 ساله است. جارموش در سال 1984 برای نخستین فیلم خود "عجیب‌تر از بهشت" برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن شد.