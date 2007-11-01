رایزنی وزیر دفاع انگلیس با بارزانی درباره بحران شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مسعود بارزانی" در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "دس براون" در تفرجگاه صلاح الدین گفت : مسئولیت اساسی ما حفاظت از شهروندان منطقه کردستان و دستاورهای این منطقه است.



وی افزود: اما ما همزمان بر اصول و مبانی ثابت ملی و میهنی خود تاکید می کنیم و این بدان معناست که ما آماده کمک به ترکیه و حزب کارگران کردستان( پ.ک.ک) برای موفقیت روند سیاسی میان آنها هستیم.

بارزانی گفت : اما اگر دوطرف بر جنگ پافشاری کنند؛ ما همه تلاشهای خود را برای جلوگیری از انتقال جنگ به منطقه کردستان مبذول خواهیم داشت، زیرا ما به عنوان طرفی در آن به شمار نمی رویم.

رئیس منطقه کردستان عراق بار دیگر با خودداری از تروریستی خواندن حزب کارگران کردستان اظهار داشت : ما بر موضع ثابت خود تاکید می کنیم یعنی اگر حزب کارگران کردستان ابتکاری مسالمت آمیز از طرف ترکیه را رد کند؛ ما این حزب را سازمانی تروریستی توصیف خواهیم کرد.

بارزانی همچنین گفت : متاسفانه ترکیه حریم هوایی خود را بر روی منطقه کردستان عراق بسته است و دیروز شنیدم که مجازاتهایی را علیه منطقه کردستان عراق اعمال کرده است.



وی افزود: اگر هرگونه اقدامی از این دست صورت گیرد؛ دوطرف زیان خواهند دید، زیرا فعالیت اقتصادی بسیاری زیادی میان ما وجود دارد.

طاهر هورامی مدیر فرودگاه بین المللی اربیل در شمال عراق نیز گفت: ما هفتگی سه پرواز به آنکارا داشتیم که مقام های ترکیه هفته گذشته آنها را لغو کردند و مسئولان ترکیه همچنین از یک هفته پیش حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهایی که از اروپا به منطقه کردستان پرواز می کنند، بسته اند.

مسئولان محلی منطقه کردستان عراق در حالی بار دیگر از بسته شدن حریم هوایی ترکیه بر روی این منطقه سخن گفتند که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیشتر این خبر را تکذیب و تصریح کرد که تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.