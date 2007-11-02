شنا موفق ترین رشته پایه بود / دوومیدانی انتظارات را برآورده نکرد

علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: با وجود اینکه درسالهای اخیر سرمایه گذاری ویژه ای روی رشته های پایه صورت نگرفته است اما درمسابقات ماکائو تیم شنا عملکردی فراتر از انتظارداشت و اغلب شناگران توانستند به فینال بازی ها راه پیدا کنند و رکوردهای خود را بهبود ببخشند که این نشان می دهد، شنا روند رو به رشدی را طی می کند و با سرمایه گذاری بیشتر روی این رشته می توانیم درمسابقات آسیایی به مدال های ارزشمندی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه مدال طلای محمد علیرضایی برای شنا بسیار ارزشمند است و می تواند نقطه عطفی برای این رشته پایه باشد، اظهار داشت: علیرضایی با این مدال طلا جان دوباره ای به رشته شنا بخشید و این رشته را در ورزش کشورصاحب اعتبار تازه ای کرد. به ویژه اینکه این مدال با تلاش یک مربی ایرانی که با تلفیق علم و دانش به خوبی تیم کشورمان را هدایت کرده بدست آمد و این می تواند شروعی تازه برای حرکت افتخار آفرینی شنا برای ورزش کشورباشد.

دبیرکل کمیته المپیک با بیان اینکه باید به رشته های پایه نگاه ویژه ای انجام شود و بودجه های تخصصی برای سه رشته شنا، ژیمناستیک و دوومیدانی اختصاص یابد، تصریح کرد: درشرایطی که دو سوم از مدال های مسابقات آسیایی و المپیک دراین سه رشته توزیع می شود اما کشورمان سهمی درمدال های این سه رشته ندارد و اگرمی خواهیم جایگاه ورزش کشورمان در رده بندی بازیهای آسیایی و قاره ای ارتقا یابد توجه به تقویت بنیه رشته های پایه یک اصل اساسی است و باید دربودجه های سال آینده ورزش کشور با نگاه ویژه به آن توجه شود.

وی درپاسخ به این سئوال که چرا فدراسیون شنا با برخورداری از سه رشته کاملا مجزا امسال افزایش بودجه مورد نظرمسئولان این فدراسیون را نداشته، اضافه کرد: درسال جاری بودجه اکثر فدراسیون ها افزایش یافت و فدراسیون شنا نیز درحال حاضر رقمی معادل 700 میلیون تومان است که هرچند برای سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو چندان کافی نیست اما بضاعت کمیته المپیک نیز درهمین حد است و با توجه به اولویت هایی که برای رشته های مدال آور داریم بیش از این نمی توانیم برای این فدراسیون بودجه اختصاص دهیم. با این وجود امیدوارم سال آینده بتوانیم بودجه های ویژه ای را با کمک سازمان تربیت بدنی جذب و برای سرمایه گذاری در رشته های پایه و بویژه شنا اختصاص دهیم.

وی با انتقاد ازعملکرد تیم ملی دو و میدانی کشورمان در بازی های داخل سالن ماکائو گفت: دوومیدانی می توانست در ماکائو عملکرد بهتری داشته باشد اما این تیم مطابق انتظارات عمل نکرد. ما حداکثر روی چند مدال طلای دو و میدانی حساب کرده بودیم که با عملکرد ضعیف دو و میدانی کاران این اتفاق نیفتد. البته تصورمی کنم دوومیدانی کاران ما به دلیل حضور در مسابقات آسیایی تا حدودی دچارخستگی بودند و با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت نکردند.

کفاشیان درعین حال ضمن تقدیر ازعملکرد تیم دو و میدانی بانوان اظهار داشت: عملکرد تیم دو و میدانی بانوان بسیار رضایت بخش بود و بانوان دونده کشورمان با وجود اینکه از کسب مدال بازماندند اما نشان دادند که به کسب مدال نزدیک شده اند با کسب تجربه بیشتر از میادین بین المللی می توانند حتی روی سکو بروند.

دبیرکل کمیته المپیک در ادامه به ارزیابی عملکرد سایر رشته های اعزامی کشورمان به دومین دوره بازی های داخل سالن آسیا پرداخت و افزود: رشته موی تای با وجود اینکه شانس کسب سه مدال را دارد اما می توانست به مدال های بیشتری دست یابد که کم تجربگی مانع از این امر شد. درهاکی تیم ما بسیار درخشان ظاهر شد و با راهیابی به دیدارنهایی نشان داد که می توانیم روی مدال آوری این رشته بیشتر حساب کنیم.

وی اضافه کرد: درمسابقات "الکتروگیم" تیم ما با وجود کم تجربگی و از آنجا که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می کرد از نظر مدال آوری بسیاردرخشان ظاهر شد و اکثر نفرات تیم روی سکو ایستادند. در فوتسال بانوان کارتیم ما بسیارعالی بود هرچند کم تجربگی باعث شد تیم بانوان مقابل ژاپن با اختلاف اندکر و برابر تایلند مغلوب شوند و از راهیابی به مراحل بالاتر باز بمانند. درفوتسال آقایان نیز تیم ما همواره مدعی بوده و در این دوره نیز با صعود تیم امید کشورمان به فینال نشان داد که فوتسال ما درسطح آسیا بی رقیب است و باید به فکر قدرت نمایی درمیادین جهانی باشد.

کفاشیان درپایان با جمع بندی عملکرد تیم های شرکت کننده در دومین دوره بازی های داخل سالن آسیا گفت: دراین دوره از بازیها نزدیک به 9 رشته جدید را دراین مسابقات شرکت داده بودیم که تیم های اعزامی درحد توان عملکرد قابل قبولی داشتند هرچند می توانستیم درچند رشته مدال های بیشتری کسب کنیم که به دلیل کم تجربگی این مدال ها را از دست دادیم. به هرحال اعتقاد دارم باید روی بازی های داخل سالن سرمایه گذاری جداگانه ای صورت بگیرد و بتوانیم قهرمانان این رشته ها را به طور ویژه در اردوهای آماده سازی حفظ کنیم تا درمسابقات دوره های آینده در رده بندی نهایی جایگاه بهتری را به خود اختصاص دهیم.