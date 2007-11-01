تیم 4 در 50 متر آزاد ایران پنجم شد / ثبت 3 رکورد جدید ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حاصل تلاش شناگران کشورمان در فینال سه رشته مسابقات شنای بازیهای داخل سالن ماکائو که بعدازظهر امروز در استخر مرکز المپیک ماکائو برگزار شد مقام پنجمی تیم 4 در 50 متر آزاد، مقام هفتم حمیدرضا مبرز در 50 متر پروانه و مقام هشتم امین نوشادی در 200 متر آزاد بود.

تیم 4 در50 مترآزاد ایران متشکل از پاشا وحدتی، حمیدرضا مبرز، محمد بیداریان و امین نوشادی عصرامروز با ثبت زمان 54/32/1 دقیقه و پنجم شد. این درحالی بود که تیم کشورمان تنها با 61 صدم ثانیه اختلاف نسبت به تایلند (93/31/1) در مکان پنجم قرار گرفت. در این ماده شناگران چنین و قزاقستان اول و دوم شدند.

حمیدرضا مبرز در فینال ماده 5- متر پروانه با زمان 46/25 ثانیه هفتم شد. شناگران چین، قزاقستان و ماکائو تربیت اول تا سوم شدند. امین نوشادی در فینال ماده 200 متر آزاد با زمان 03/54/1 دقیقه هشتم شد. شناگران چین، قزاقستان و کره به ترتیب اول تا سوم شدند.

ثبت 3 رکورد جدید ملی

سومین روز از مسابقات شنای بازی های داخل سالن آسیا در ماکائو با ثبت 3 رکورد جدید ملی برای شناگران کشورمان همراه بود.

در رشته 4 در 50 متر آزاد تیمی تیم ایران متشکل از (وحدتی، مبرز، بیداریان و نوشادی) با ثبت رکورد 54/32/1 دقیقه، رکورد ملی کشور را به میزان 2 ثانیه و 19 صدم ثانیه کاهش دادند. (رکورد پیشین این رشته صبح امروز در مرحله مقدماتی با زمان 73/34/1 دقیقه ثبت شده بود).

پاشا وحدتی نیز بعدازظهر امروز موفق شد رکورد 50 متر آزاد را با ثبت زمان 19/23 ثانیه به میزان 23 صدم ثانیه کاهش دهد. (رکورد پیشین این رشته در روز نخست این مسابقات توسط محمد بیداریان با زمان 42/23 ثانیه ثبت شده بود).

امین نوشادی صبح امروز درمرحله مقدماتی مسابقات 200 متر آزاد با ثبت زمان 42/ 53 /1 دقیقه رکورد کشور را به میزان 2 ثانیه و 66 صدم ثانیه کاهش داد (رکورد پیشین این رشته متعلق به بیداریان و با زمان 08/56 /1 دقیقه بود).

فردا چهارمین و آخرین روز مسابقات شنای بازیهای داخل سالن آسیا با حضور شناگران 25 کشور برگزار می شود. این رقابت ها در 15 رشته انجام می شود و در آخرین روز شناگران کشورمان در سه رشته پایانی 100 متر مختلط انفرادی ، 100 متر آزاد و 4 در 100 متر مختلط تیمی به مصاف شناگران آسیایی می روند.