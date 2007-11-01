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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک در اصفهان با قوت بیشتری برپا خواهد شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سیدعلیرضا حسینی گفت: پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک در اصفهان با قوت بیشتری برپا و نواقص چهاردهین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز جبران خواهد شد.

سید علیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: مشکلات و نواقص چهاردهیمن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در اصفهان بررسی و کلیه مشکلات ثبت شد تا برای سال آینده بتوانیم با قوت بیشتری این جشنواره را برگزار کنیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: هر جشنواره و برنامه ای که اجرا می شود به صورت ایده ال محض برگزار نخواهد شد و دارای مشکلاتی است که به مرور زمان برطرف خواهد شد و در همین راستا در حال حاضر در حال ارزیابی مشکلات هستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود برخی از نواقصی که در این وجود داشت حضور گروه های نمایشی از شهرهای مختلف همچنین استقبال مخاطبین کودکان و نوجوانان شور و حال خوبی به جشنواره داد.

کد مطلب 579187

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