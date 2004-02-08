30 درصد دانش آموزان ابتدايي ، در كلاس هاي چند پايه درس مي خوانند

عباس حاجي آقالو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مدارس چند پايه تا كنون به نوعي فرآموش شده بودند ، افزود : اين مدارس از كلاس هاي درس مناسبي برخوردار نيستند و كتاب هايي كه در اين مدارس تدريس مي شوند با كتاب هاي ساير دانش آموزان يكسان است در حالي كه موقعيت مكاني و تحصيلي اين دانش آموزان با دانش آموزان مدارس معمولي يكسان نيست.

وي با تاكيد بر اينكه يك هفتم دانش آموزان و يك ششم معلمان كشور در مدارس چند پايه مشغول هستند ، افزود: بيش از يك سال و نيم يك گروه تحقيقاتي درباره مدارس چند پايه تحقيق كردند و چهار كميته نظارت و ارزشيابي ، مطالعه و تحقيق ، سازمان دهي فضاي فيزيكي و برنامه ريزي درسي را تشكيل دادند تا مشكلات اين كلاس ها را بررسي كنند.

مديركل دفتر آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه كتاب هايي با مفاهيم كتاب هاي درسي مدارس عادي اما با ويژگي مدارس چندپايه براي دانش آموزان اين مدارس درنظر گرفته شده است ، گفت : در پي هماهنگي هايي كه با سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور شده است از اين پس مدارس چند پايه با دستور العملي خاص براي سهولت بيشتر تدريس معلمان ساخته مي شود.

وي با اشاره به عدم حضور مربيان بهداشت و مشاوران در مدارس چند پايه افزود : به دليل محروميت ، اكثر دانش آموزان مدارس چند پايه مشكلات پوستي و تراخم و ... دارند كه بر همين اساس دفتر مقطع ابتدايي درصدد اعزام مربيان بهداشت به اين مدارس است.