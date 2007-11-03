به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشنبه هفته گذشته وارد تهران شد و تا روز پنجشنبه طولانی ترین دور مذاکرات ایران و آژانس در دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت .



"اولی هاینونن" معاون امور پادمانهای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و "جواد وعیدی" معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی سرپرستان دوهیئت مذاکراتی بودند که از زمان تصویب پیشنهاد ایران در توافقات دوجانبه با آژانس تاکنون چهار بار در تهران و وین باهم به گفتگو نشسته اند.



دراین مذاکرات "ویلموس چروونی" مسئول سیاست گذاری و روابط خارجی آژانس"هرمن ناکارت"مسئول بخش منطقه ای پادمان " راتن باخ " مشاور عالی حقوقی و "می چی یوهوسویا" مسئول بخش بازرسی آژانس همچنین "محمد سعیدی" معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ،" علی اصغر سلطانیه " نماینده ایران در آژانس و مسئولانی از وزارت امور خارجه و کارشناسانی از آژانس دوهیئت را همراهی می کردند.



وعیدی در پایان آخرین دور این مذاکرات در گفتگو با خبرنگار مهر، آن را سازنده و برای طرفین راضی کننده خواند و تائید کرد: ما بهترین تلاش خود را برای تسهیل دسترسی آژانس به اطلاعات مورد نیازبرای شفاف سازی درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 انجام دادیم و به طور جدی آنچه را که فکر می کردیم برای حل و فصل موضوع لازم است، ارائه نمودیم.



علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اول تیرماه در مذاکراتی در وین بر سر امکان حل ابهامات باقی مانده میان ایران و آژانس در فرصتی دو ماهه به توافق رسیدند . این پیشنهاد که از سوی تهران به عنوان راهکار موضوع هسته ای ایران ازسوی لاریجانی مطرح شده بود، درسومین دور مذاکرات وی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 1+5 نیز مورد توافق طرفین قرار گرفت .

بر این اساس مقرر شد مدالیته ای جدید برای حل ابهامات درمذاکرات مسئولان ایران و آژانس تعریف شود. در این توافق که به امضای لاریجانی و البرادعی رسید همچنین مقررشد حل ابهامات مرحله به مرحله انجام شود و در پی هر مرحله آژانس بین المللی انرژی اتمی حل موضوع مربوطه را رسما تائید نماید .

البرادعی ضمنا تائید کرد که در پی حل این ابهامات ، سوال تازه ای از برنامه هسته ای ایران مطرح نخواهد شد و امکان عادی سازی بررسی روند پرونده هسته ای ایران که از یک سال نیم پیش با فشار آمریکا به شورای امنیت منتقل شده است ، در آژانس فراهم می آید . این طرح ، نام رسانه ای "طرح اقدام" به خود گرفت .

در پی این توافق، نخستین نشست وعیدی و هاینونن در 20 و 21 تیرماه در تهران به تدوین و امضای مدالیته ای منجر شد که در آن 6 موضوع " پلوتونیوم" ، "سانتریفیوژهای P1 و P2 " ،"‬منشاء آلودگی اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران " ، "سند اورانیوم نیمکره فلزی" ، "پلونیوم 210"‬و "معدن گچین" به عنوان موضوعات قابل حل تا پایان سال جاری میلادی (اوایل دی ماه ) مطرح شده بود . ایران در این توافقنامه همچنین با صدور ویزا ی مدت دارد برای تعدادی از بازرسان جدید آژانس موافقت کرد .



بر این اساس نشست بعدی وعیدی و هاینونن به عنوان نخستین نشست طرفین در راستای اجرای طرح اقدام 2 مرداد در وین برگزار شد، دراین نشست علاووه بر بحث و بررسی بر روی موضوع پلوتونیوم ، طرف ایرانی به طور داوطلبانه با درخواست آژانس مبنی بر بازدید از راکتور آب سنگین اراک موافقت کرد . این بازدید 8 مرداد ماه انجام شد .

در ادامه اجرای طرح اقدام ، 15 مرداد ماه هوسویا مسئول بخش بازرسی های آژانس در راس هیئتی 4 نفره از کارشناسان فنی آژانس به تهران آمد و در مذاکرات وی با مسئولان سازمان انرژی اتمی برنامه ای نو برای نحوه نظارت آژانس بر تاسیسات غنی سازی نطنز تدوین شد . موضوع نظارت بر تاسیسات غنی سازی نطنز حساس ترین موضوع همکاری های ایران و آژانس است ، چرا که فعالیت این تاسیسات و موضوع انحراف آن از مسیر صلح آمیز ، تنها بهانه کنونی آمریکا و همدستانش برای جنجال آفرینی در پرونده ایران است .

بر این اساس رضایت آژانس از نحوه نظارت بر این تاسیسات قاعدتا نباید بهانه ای برای بهانه جویان باقی گذارد .

دومین نشست هیئت های ایران و آژانس به سرپرستی هاینونن و وعیدی 29 مرداد در تهران برگزار و در آن جزئیات طرح اقدام تا مرحله پایانی ، نهایی شد . همچنین مقرر شد آژانس تا تاریخ 9 شهریور( 31 ‬اوت ) همه سئوالات باقیمانده در رابطه با مسئله سانتریفیوژهایP1و P2 ‬را به تهران ارایه کند .

دراین میان گزارش 8 شهریور ماه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس نقطه عطفی در روند موضوع هسته ای ایران در عرصه بین الملل بوجود اورد ، این گزارش از رد ادعای دوساله آمریکا مبنی بر بازفراوری اورانیوم درایران، بازرسی موفق بازرسان ازآب سنگین اراک، بعلاوه اجرای موفق طرح اقدام ورفع ابهامات آژانس درخصوص موضوع پلوتونیوم خبر می داد. گزارش البرادعی خشم آمریکا و متحدانش را از روند موفقیت آمیز حل موضوع هسته ای ایران بر انگیخت و حتی به درگیری لفظی مقامات این کشور و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر شد ، با این حال با تقویت جبهه موافقان راه مذاکره در گروه 1+5 کار تدوین قطعنامه تحریم سوم را علیه تهران علیرغم تلاشهای مکرر کاخ سفید ، با مانع جدی مواجه کرد.

در پی گزارش البرادعی ، موضوع سانتریفیوژها دومین موضوع محوری طرح اقدام گشوده شد . در این راستا کارشناسان فنی و حقوقی آژانس دوم و سوم مهرماه در گفتگو با مسئولان هسته ای ایران در سازمان انرژی اتمی گامهایی اساسی برای حل این موضوع برداشتند. در مدالیته طراحی شده ، نشست تکمیلی برای حل کامل موضوع سانتریفیوژها اواخر مهر ماه پیش بینی شده بود. با این حال اولی هاینونن 17مهر ماه برای دیداربا جواد وعیدی به تهران آمد و پس از مذاکراتی دو روزه ، از نتایج آن ابراز رضایت کرد .

نشست پیش بینی شده برای اواخر مهر ، روز 28 این ماه در سطح کارشناسی در تهران برگزار شد و مذاکرات تکمیلی هاینونن و وعیدی به سفر 7 آبان معاون البرادعی به تهران موکول شد .

این مذاکرات تکمیلی با حدود 15 ساعت گفتگو در 7 نشست کاری تا غروب روز پنجشنبه (10 مهر) پایان یافت .



طبق برنامه نشست بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی اول آذر ماه (22 نوامبر) برگزار می شود و بر این اساس محمد البرادعی در دهه سوم آبان ماه گزارش بعدی خود را در خصوص اجرای مرحله دوم طرح اقدام ارائه می کند .



طبق توافق ایران و آژانس مذاکرات برای رفع ابهام از موضوعات دیگر باقیمانده ، بعد از نشست آتی شورای حکام آغاز خواهد شد ، با این حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که تهران ادامه اجرای طرح اقدام را به واکنش مثبت سیاسی گروه 1+5 به همکاریها و پرهیز از هر گونه تنش آفرینی در مسیر حل موضوع منوط کرده است .



علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با مهر ، ضمن تاکید دوباره بر این موضوع ، محور سوم طرح اقدام را طبق مودالیته تدوین شده موضوع " منشاء آلودگی های اورانیومی در دانشگاه تهران " خواند .



جواد وعیدی سرپرست مذاکرات با معاون البرادعی نیز در گفتگو با مهر تاکید کرده است : در صورتی که آژانس در گزارش خود به شورای حکام اعلام کند که موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 بسته شده است، آنگاه طبق مدالیته به سراغ حل و فصل موضوعات دیگر خواهیم رفت.