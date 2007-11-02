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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

برگزیدگان جشنواره چاووشی خوانی امام رضا (ع) معرفی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: برگزیدگان جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی امام رضا (ع) تا 15 آبان معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اصغر تقی زاده شکیبا عصر روز گذشته در نشست تخصصی اعضای کمیته های انتخاب و داوری این جشنواره افزود: حضرت امام رضا (ع) حق بزرگی بر گردن همه ایرانیان به ویژه شیعیان دارند و تجلیل و تکریم این امام همام وظیفه همه مردم است.

دبیر دومین جشنواره سراسری مدیحه سرایی، چاوشی و شعرخوانی امام رضا (ع) برگزاری جشنواره ای با این عظمت و شکوه را در 30 استان کشور، کاری ارزشمند و فاخر دانست و گفت: این جشنواره با رویکرد ملی و بین المللی باعث اتحاد و همدلی اصحاب فرهنگی و هنر، اندیشمندان و صاحبنظران و در یک کلام اقشار مختلف مردم شده است.

شکیبا تصریح کرد: مردمی بودن، ترویج شعایر اسلامی ، توجه به مقام والای حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و نقش آن امام همام در اتحاد ملی و انسجام اقوام مختلف ایرانی مهمترین ویژگی این جشنواره است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ امانتداری و عدالت در بررسی و داوری آثار رسیده، نقش هئیت داوران را در انتخاب آثار فاخر و متناسب با شان والای حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مهم خواند و گفت: آثاری که انتخاب می شوند باید از هر جهت فاخر و ارزشمند باشند.

دبیر جشنواره امام رضا (ع) یادآور شد: دبیرخانه جشنواره در اقدامی زیبا و قابل تحسین، آثار ارسالی را به گونه ای در اختیار هیئت انتخاب قرار داده است که فاقد نام و نشانی فرستنده است و هیئت انتخاب و داوری، براساس کدهای اعلام شده، آثار را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

دکتر جواد واحدیزاده، دکتر حسین نوین و اسماعیل خوشنویس از اساتید برجسته مراکز علمی و دانشگاهی استان آثار مربوط به پخش مقالات پژوهشی و حجت الاسلام زین العابدین سعادتی، عباسقلی یحیوی و اسماعیل نوذریان از اساتید دانشگاه و شاعران برجسته استان آثار ارسالی در بخش شعر را مورد قضاوت قرار خواهند داد.

کد مطلب 579194

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