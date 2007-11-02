برگزیدگان جشنواره چاووشی خوانی امام رضا (ع) معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اصغر تقی زاده شکیبا عصر روز گذشته در نشست تخصصی اعضای کمیته های انتخاب و داوری این جشنواره افزود: حضرت امام رضا (ع) حق بزرگی بر گردن همه ایرانیان به ویژه شیعیان دارند و تجلیل و تکریم این امام همام وظیفه همه مردم است.

دبیر دومین جشنواره سراسری مدیحه سرایی، چاوشی و شعرخوانی امام رضا (ع) برگزاری جشنواره ای با این عظمت و شکوه را در 30 استان کشور، کاری ارزشمند و فاخر دانست و گفت: این جشنواره با رویکرد ملی و بین المللی باعث اتحاد و همدلی اصحاب فرهنگی و هنر، اندیشمندان و صاحبنظران و در یک کلام اقشار مختلف مردم شده است.

شکیبا تصریح کرد: مردمی بودن، ترویج شعایر اسلامی ، توجه به مقام والای حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و نقش آن امام همام در اتحاد ملی و انسجام اقوام مختلف ایرانی مهمترین ویژگی این جشنواره است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ امانتداری و عدالت در بررسی و داوری آثار رسیده، نقش هئیت داوران را در انتخاب آثار فاخر و متناسب با شان والای حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مهم خواند و گفت: آثاری که انتخاب می شوند باید از هر جهت فاخر و ارزشمند باشند.

دبیر جشنواره امام رضا (ع) یادآور شد: دبیرخانه جشنواره در اقدامی زیبا و قابل تحسین، آثار ارسالی را به گونه ای در اختیار هیئت انتخاب قرار داده است که فاقد نام و نشانی فرستنده است و هیئت انتخاب و داوری، براساس کدهای اعلام شده، آثار را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

دکتر جواد واحدیزاده، دکتر حسین نوین و اسماعیل خوشنویس از اساتید برجسته مراکز علمی و دانشگاهی استان آثار مربوط به پخش مقالات پژوهشی و حجت الاسلام زین العابدین سعادتی، عباسقلی یحیوی و اسماعیل نوذریان از اساتید دانشگاه و شاعران برجسته استان آثار ارسالی در بخش شعر را مورد قضاوت قرار خواهند داد.