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۱۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

جشنواره ورزشهای بومی در پلدختر آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جشنواره ورزشهای بومی و محلی قهرمانی روستاییان و عشایر کشور بعد از ظهر امروز در پلدختر لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، مدیر این جشنواره در اولین روز از این رقابت ها گفت: 15 استان کشور در رشته‌های اسب سواری، قیقاچ، دارپلان و کشتی محلی و بازیهای محلی دراین جشنواره شرکت دارند.

علی خاوری تصریح کرد: 250 ورزشکار در دو رده بانوان و مردان دراین مسابقات به مدت دور روز با هم به رقابت می‌پردازند.

وی ارائه برخی از آداب، رسوم و فرهنگ عشایر، برپایی سیاه چادر، پخت نان محلی و تهیه دوغ به ‌صورت سنتی را از برنامه‌های جنبی این جشنواره ورزشی عنوان کرد.

دبیر جشنواره ورزش های بومی قهرمانی روستاییان و عشایر کشور در پایان یادآور شد: هم اکنون مسابقات اسب سواری میان افراد شرکت‌کننده در حال برگزاری است و مسابقات قیقاچ، دارپلان و کشتی محلی نیز عصر امروز و فردا برگزار می‌شود.

کد مطلب 579199

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