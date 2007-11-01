جشنواره ورزشهای بومی در پلدختر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، مدیر این جشنواره در اولین روز از این رقابت ها گفت: 15 استان کشور در رشته‌های اسب سواری، قیقاچ، دارپلان و کشتی محلی و بازیهای محلی دراین جشنواره شرکت دارند.

علی خاوری تصریح کرد: 250 ورزشکار در دو رده بانوان و مردان دراین مسابقات به مدت دور روز با هم به رقابت می‌پردازند.

وی ارائه برخی از آداب، رسوم و فرهنگ عشایر، برپایی سیاه چادر، پخت نان محلی و تهیه دوغ به ‌صورت سنتی را از برنامه‌های جنبی این جشنواره ورزشی عنوان کرد.

دبیر جشنواره ورزش های بومی قهرمانی روستاییان و عشایر کشور در پایان یادآور شد: هم اکنون مسابقات اسب سواری میان افراد شرکت‌کننده در حال برگزاری است و مسابقات قیقاچ، دارپلان و کشتی محلی نیز عصر امروز و فردا برگزار می‌شود.